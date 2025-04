Malena Gracia habla de la actitud de Bertín Osborne con el hijo de Gabriela Guillén

Mucho se está hablando esta semana del trato que Ana Obregón tiene con sus compañeros de trabajo cuando tiene algún proyecto. Y es que, desde que trascendió el famoso rifirrafe que tuvo con Nia Correia en TVE algunos rostros conocidos que han trabajado con ella le han defendido públicamente de las acusaciones.

La última en hacerlo ha sido Malena Gracia, quien trabajó con ella en 'Hostal Royal Manzanares', y ha asegurado que la actriz "es maravillosa, una gran profesional y a mí me encanta que tenga una niña. Creo que es la persona ideal para darle amor" .

Además, ha desvelado que "me choca" todo lo que se está diciendo de ella porque "Ana es lo más profesional, lo más puntual, la que más se cuida. Me choca" y aunque "yo no he estado ahí, solo puedo decir cosas buenas, aparte de guapa, profesional, buena madre".

También habló de la ausencia de Bertín Osborne en el juicio por su paternidad con el hijo de Gabriela Guillén, asegurando que "le honra" la actitud que ha tenido aunque "al principio a lo mejor se asustó un poco, ¿no? Pero qué bonito lo que ha hecho. Él es una gran persona y yo les deseo lo mejor y que lleguen a un acuerdo por el niño".

Un año después de la muerte de Paco Arévalo, Malena ha desvelado que "no guardo rencor a nadie nunca, por eso me va tan bien la vida" y que "a lo mejor se me ocurre algo en homenaje a él, que al final él también se lo merecía". Por último, ha comentado que esta situación de enfrentamiento entre ella y su familia "seguro que no le hubiera gustado".