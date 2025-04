Cata Coll: "Somos conscientes de que el Real Madrid cada vez está más cerca"

La portera del FC Barcelona Cata Coll ha asegurado que son "conscientes" de que el Real Madrid, con el que se enfrentarán este domingo en la final de la Supercopa de España, está "cada vez más cerca" de ellas en cuanto a nivel, y ha respondido a Alberto Toril, técnico madridista y que se quejó de que habían tenido menos tiempo de descanso, asegurando que "hay que hablar en el partido y no antes".

"Estamos acostumbradas a jugar partidos con mucha presión. Es el Real Madrid y siempre quieres ganar. Somos conscientes de que el Real Madrid cada vez está más cerca, tiene mejor plantilla y cada vez nos va a costar más. Es una al final, este equipo quiere ganar títulos e iremos a por todas para conseguir eso", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, reconoció que están "con muchas ganas". "Una final es una final, independientemente del rival. Obviamente, contra el Real Madrid te motiva un poco más, pero es una final, puedes ganar un título", dijo. "En los primeros minutos tenemos que controlar el partido, que sea nuestro, tener la posesión del balón para después, más adelante, poder acabar bien", añadió.

A pesar de atesorar ya muchos títulos, recalcó que el conjunto azulgrana es "un equipo muy ambicioso" y que "siempre" va "a por más". "No nos quedamos en lo que hemos conseguido en el pasado, sino que vamos al día a día. Somos un equipo y un club muy ambiciosos, siempre queremos más, y eso es lo que nos hace diferentes", expuso, antes de hablar del hecho de que, si el partido acaba en empate, se vaya directamente a los penaltis sin pasar por la prórroga. "Me gusta. pero espero no llegar a los penaltis. Si tengo que tirar, tiraré", afirmó.

Por otra parte, la guardameta balear valoró las declaraciones de Alberto Toril, técnico blanco, que aseguró que el Barça estaba siendo beneficiado porque ha gozado de un día más de descanso por jugar su semifinal un día antes. "El año pasado jugamos la segunda semifinal y ganamos el título, así que eso significa que no influía a la hora de intentar ganar un título. Tenemos que desplazarnos aquí a Madrid, hemos tenido que hacer muchos viajes; si no, vamos a jugar en Barcelona y que vengan ellos; dormiremos en nuestra casa y ya está. Creo que no es un impedimento jugar un día antes o un día después si el equipo está preparado para poder afrontar un partido", subrayó.

"Jugando en Madrid, ellas tienen sus ventajas, ya que pueden descansar y dormir en su casa; nosotras tenemos que ir a Barcelona, coger aviones... Ellas han tenido una semifinal un día después. Creo que es poner excusas por poner excusas. Es una final, da igual si juegas un día antes o un día después. Al final, descanso llevas el mismo. Hay que ir a jugar y hablar en el partido, no hablar antes", concluyó.