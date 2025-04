Caroline Weir: "Hemos crecido y aprendido mucho desde la final de Copa de 2023"

La jugadora del Real Madrid Caroline Weir ha asegurado que el equipo ha "crecido" y "aprendido" mucho desde la final de la Copa de la Reina perdida contra el Atlético de Madrid en 2023 en Butarque, el mismo escenario donde este domingo afrontarán la final de la Supercopa de España ante el FC Barcelona, frente al que cree que harán "un partido diferente" al de otras veces.

"Creo que desde esa última final que jugamos hemos crecido mucho como equipo. Todos los días trabajamos duro. En esta temporada hemos demostrado que hemos progresado y crecido como equipo y me siento más lista para mañana. Creo que esas experiencias, cuando pierdes un gran partido, aunque es un momento difícil, aprendes. Espero que lo podamos mostrar mañana y hacer un partido muy competitivo", declaró en rueda de prensa.

La centrocampista escocesa reconoció que el de este domingo es "un partido muy importante". "Estoy muy emocionada, es mi primera vez en la final de la Supercopa y quiero ganar. Estamos listas y emocionadas", dijo. "Estoy muy feliz con este equipo y mañana es un gran partido y una buena oportunidad de ganar el primer título con este club, que es lo más importante", indicó.

"Estamos listas. Hemos jugado muchas veces contra Barcelona y la mentalidad es muy importante. Sabemos lo que es el Barcelona, tiene jugadoras especiales, pero nosotras también. Creemos en nosotras mismas, tenemos confianza. Esta temporada hemos progresado y hemos tenido buenos resultados, cada semana estamos creciendo. Siento que es un juego diferente mañana", prosiguió.

Además, Weir aseguró que el equipo "se siente bien". "Sabíamos que esta semana tendríamos menos tiempo entre la semifinal y la final, así que nos preparamos para eso. Nos enfocamos en la recuperación. A veces es bueno jugar y no tener demasiado tiempo entre partidos para pensar. Es una final, no hay mucho más que decir. La final contra el Barcelona es un gran partido para nosotros y el equipo no necesita más alivio que eso", manifestó.

Por último, explicó cómo se siente tras recuperarse de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. "Me siento bien, estoy feliz de estar de vuelta con el equipo y jugar en partidos importantes desde que regresé. Lo más importante es jugar en partidos importantes con este equipo e intentaré hacer lo mejor para ayudar al equipo a ganar", concluyó.