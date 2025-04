Un juez veta la entrada a Washigton a exlíder ultra indultado por el asalto al Capitolio

Washington, 24 ene (EFE).- Un juez federal vetó la entrada este viernes a la ciudad de Washington al fundador de la organización ultraderechista Oath Keepers, Stewart Rhodes, así como a otros acusados por el asalto al Capitolio de Estados Unidos, como condición a su salida de prisión, gracias al indulto otorgado por el presidente, Donald Trump.

Rhodes, que fue puesto en libertad el pasado martes, estaba condenado a 18 años de prisión como líder de una de las organizaciones que lideraron el violento asalto, aunque el día del ataque no entró en el Capitolio.

Su puesta el libertad fue una de las más sonadas porque se hizo efectiva pocas horas después de que Trump firmara la orden ejecutiva en la que concedía el indulto a cerca de 1.500 condenados.

Esta sentencia, dictada por un juzgado del Distrito de Columbia, que entrará en vigor este viernes a las 12 del mediodía, "modifica las condiciones de libertad" de ocho de los acusados, entre ellos Rhodes y otros miembros vinculados a la organización radical para que no entren en el Distrito de Columbia, ni en el Capitolio o en los terrenos cercanos, sin permiso del tribunal.

La decisión llega dos días después de que se viera a Rhodes en uno de los edificios del Congreso, aunque según dijo él mismo no estuvo dentro.

Rhodes contó a la prensa que acudió para hablar con legisladores republicanos y abogar por la liberación de Jeremy Brown, un integrante de su organización que no fue incluido en las medidas de clemencia de Trump.

En ese intercambio con los periodistas, según el digital The Hill, no se arrepintió de las acciones que condujeron a su condena: "Yo no entré en el Capitolio y no dije a nadie que lo hiciera. Lamento que mis tipos entraran. Cometieron un error junto con el resto de la gente. Eso no los convierte en criminales".

El asalto al Capitolio dejó ese día cuatro muertos y cientos de heridos, de ellos 140 policías. En los días siguientes falleció un agente a consecuencia de las heridas y otros cuatro se suicidaron. EFE