Alberto Dugarte revela qué hay detrás de la polémica de Ana Obregón y Nia: "Pelea por edad, por físico"

Maquillador y una de las personas del círculo cercano a Ana Obregón, Alberto Dugarte ha sido el último en pronunciarse sobre la polémica que rodea a la actriz por su supuesta actitud altiva con la cantante Nia durante la grabación del spot de las Campanadas de TVE en el año 2022.

Precisamente fue él quien maquilló a la bióloga ese día, y no ha dudado en salir en su defensa: "Llevo cinco años trabajando a su lado. Para estar cinco años al lado de alguien es que es maravillosa. Conmigo, en lo personal y profesional, detallista, cariñosa, amable, puntual... que eso es importantísimo para mí. Si quedamos una hora estar esa hora y Ana Obregón conmigo ha sido siempre espectacular" deja claro.

"Esa polémica se zanja tan sencillo como si Ana no quisiera trabajar con alguien no lo va a hacer delante de cámara. Se negocia quién va a salir, y si lo aceptan sale, y sino no sale. Es que es tan sencillo como eso" apunta, lamentando que lo peor de todo esto es que "peleemos a dos mujeres por edad, por físico. Me parece feo, arcaico". "No digo que Ana tenga razón ni que Nia tenga razón, pero que se pelean por físico, por edad, por sexo. Algo tan antiguo y casposo que no deberían tener ya ni siquiera salida" sentencia.

Además, Dugarte se ha pronunciado sobre la mejoría de la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez, Alma, que ha abandonado la UCI y se encuentra en planta después de casi dos semanas ingresada en el hospital. "Estoy súper feliz por Anabel, por David. Vi na crecer, nacer ese amor tan bonito que tienen ellos dos, que son una pareja espectacular, que han tenido un flechazo... un amor tan bonito, que se ha transformado en esa niña tan preciosa, que solo merece tener felicidad y alegría. Lo que pido cada día para que la niña salga perfecta, preciosa y espectacular como es" confiesa emocionado.