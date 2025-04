Figura televisiva y musical de Japón se retira tras verse envuelto en un escándalo sexual

Tokio, 23 ene (EFE).- Masahiro Nakai, antiguo miembro de la famosa banda japonesa SMAP y que se desempeñaba actualmente como presentador televisivo y actor, anunció este jueves su retirada de la industria del entretenimiento por el opaco escándalo sexual en el que estuvo envuelto y que ha llevado a una fuga masiva de publicidad.

"A partir de hoy, yo, Masahiro Nakai, me retiro del mundo del espectáculo. Además, mi empresa, Nonbiri Nakai, cerrará sus puertas tan pronto como se completen los procedimientos y operaciones comerciales restantes", escribió el artista en su página web de fans, de pago, según recogieron medios locales.

"Estoy anunciando esto hoy porque ya he completado todas las conversaciones que he tenido con las cadenas de televisión, emisoras de radio y patrocinadores con los que he estado involucrado en relación con terminaciones, renuncias y cancelaciones de contratos", añadió Nakai en su mensaje de despedida.

Tanto la web de su empresa como las publicaciones en sus redes sociales activas en abierto habían sido borradas pocos minutos después de saltar a los medios la noticia de su renuncia.

Grandes compañías venían retirando en días recientes sus contratos publicitarios con la cadena de televisión Fuji TV, emisoras y otros medios desde que a finales del año pasado saltaran las informaciones de que Nakai se habría visto involucrado en un caso de abuso sexual del que apenas han trascendido detalles ni ha dado explicaciones.

Sólo la mencionada cadena televisiva había perdido hasta principios de esta semana la mitad de sus contratos publicitarios por este asunto, según informó el periódico local Asahi.

Según la revista Shukan Bunshun, el incidente se produjo en junio de 2023 tras una cena supuestamente organizada desde Fuji TV.

La mujer involucrada y Nakai llegaron a un acuerdo extrajudicial por el que la víctima recibió 90 millones de yenes (más de 550.000 euros), una cantidad inusualmente alta en el país, lo que hizo saltar las alarmas sobre lo ocurrido, cuyos detalles se desconocen.

A principios de este mes de enero, Nakai reconoció que había llegado a un acuerdo con una mujer por "un problema", aunque negó haber empleado violencia.

Fuji TV, por su parte, ha negado que la cadena tuviera alguna participación en la organización de la cena, mientras que la revista semanal señala que fue organizada por uno de sus empleados.

Ante el impacto público del caso, las empresas locales comenzaron a cancelar contratos vinculados a Nakai, en un intento de desvincular su imagen con la del artistas.

Informaciones más recientes sugieren que pudo existir una red de abusos y que podría no haberse tratado de un hecho aislado.

Nakai dijo en su mensaje de despedida que asume "toda la responsabilidad" de lo ocurrido y pidió disculpas por los inconvenientes y pérdidas ocasionadas. "Lamento mucho que tengamos que despedirnos de esta manera", añadió.

Antes de ser estrella televisiva, Nakai era miembro de SMAP, una banda masculina formada en 1988, de gran popularidad en Japón y en toda Asia, que fue disuelta en 2016.

El caso ha sido especialmente llamativo a nivel local porque el conjunto surgió de la antigua agencia Johnny & Associates, Johnny's, que durante décadas ocultó abusos sexuales a menores por parte de su difunto fundador, Johnny Kitagawa, un escándalo por el que no se depuraron responsabilidades hasta hace dos años. EFE