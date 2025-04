(Pre) La Real Sociedad busca apurar opciones de 'Top 8' en Liga Europa ante el invicto líder Lazio

La Real Sociedad visita este jueves a la Lazio italiana en el Estadio Olímpico de Roma (21.00 horas) en la séptima jornada de la fase liga de la Liga Europa, un duelo en el que los guipuzcoanos buscarán apurar sus opciones para colarse en el 'Top 8' que les permitan clasificarse directamente a los octavos de final.

El equipo de Imanol Alguacil viaja a Roma en esta nueva jornada europea en pleno ascenso clasificatorio con las dos últimas victorias de entidad en el Reale Arena ante Ajax (2-0) y Dinamo de Kiev (3-0), pero también sin margen de error porque un tropiezo les alejaría del objetivo e incluso les complicaría el pase al 'playoff' como cabeza de serie, su segundo reto para estas dos últimas jornadas restantes. Ahora mismo ocupan la duodécima plaza con 10 puntos.

El equipo 'txuri urdin' llega con ganas de resarcirse a este exigente partido tras la derrota en Mestalla ante el Valencia. Imanol Alguacil no tiene bajas relevantes y tiene que decidir si rota mucho pensando en lo que se avecina, con la visita del Getafe el domingo como objetivo principal, aunque todo hace indicar que Mikel Oyarzabal, Take Kubo y Luka Sucic, suplentes el último partido, volverán al once.

Enfrente estará una Lazio que busca certificar ya su presencia entre los ocho mejores de la competición que le permitirá disputar los octavos de final de la Liga Europa sin fase previa alguna. Pese a atravesar un momento de dudas en la Serie A donde tan solo han ganado dos de los últimos seis partidos, en la competición continental han mostrado su poderío con cinco victorias y un solo empate.

Al equipo italiano le hace falta un solo punto para asegurarse terminar dentro del 'Top 8'. A pesar de la ventajosa posición clasificatoria, el entrenador italiano Marco Baroni aseguró que planteará el partido sin mirar la tabla. "Debemos jugarlo para ganar, sin perder nuestra identidad y sin especular. Pero para ganar vamos a necesitar dar una muy buena versión ante nuestra gente", afirmó.

A nivel de bajas, la Lazio no podrá contar por con los sancionados sanción de Samuel Gigot y Luca Pellegrini, así como los lesionados Patric y Manuel Lazzari, que dejan muy mermada la línea defensiva italiana. El que sí estará y apunta a ser titular es el delantero español campeón del mundo, Pedro Rodríguez, que goza de un buen momento futbolístico ya recuperado de su lesión que le tuvo alejado de los terrenos de juego algunos partidos.

En el historial reciente de ambos equipos no se encuentra ningún precedente entre ambos, pero las estadísticas de partidos de la Real Sociedad frente a rivales italianos no augura optimismo ya que tan solo han ganado una vez a uno conjunto de la Serie A en competiciones de la UEFA, en el año 1979 al Inter de Milán (2-0).