Paula Badosa supera en cuartos a Coco Gauff y sigue soñando en grande en el Abierto de Australia

La tenista española Paula Badosa logró este martes clasificarse por primera vez en su carrera para las semifinales de un 'Grand Slam' tras ganar en los cuartos de final del Abierto de Australia a la estadounidense Coco Gauff en dos sets por 7-5, 6-4.

La jugadora catalana consiguió romper por fin su techo en un 'grande'. Sólo había saboreado dos cuartos de final, en Roland Garros en 2022, año posterior a la eclosión que la llevó a ser número dos del mundo, y en el Abierto de los Estados Unidos de 2024, año de resurgir tras un calvario de problemas físicos con su espalda, y pese a tener delante a la tercera cabeza de serie, demostró que está capacitada para volver a estar con las mejores.

La undécima cabeza de serie había perdido en sus dos últimos duelos con Gauff, una tenista que llegaba a Melbourne tras haber ganado sus últimos doce encuentros, pero a la que supo controlar para unirse a Arancha Sánchez-Vicario, Conchita Martínez y Garbiñe Muguruza como semifinalistas españolas tanto en el primer 'Grand Slam' de la temporada como en un 'grande'. Ahora, tratará de emularlas y alcanzar también la final para lo que deberá derrotar a la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, actual campeona y amiga, o a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova.

La tenista española supo controlar bien las emociones que le habían pasado un tanto factura el pasado verano ante Emma Navarro en Flushing Meadows y aprovechó también un errático día de Gauff, que se fue por encima de los 40 errores no forzados y que no estuvo fina con su servicio, con seis dobles faltas y sólo un 35 por ciento de puntos ganados con segundo saque, lo que le dio a Badosa muchas opciones al resto en un partido que tenía dominado, pero en el que tuvo que apretar ante el amago de reacción de la americana.

El encuentro estuvo muy igualado principalmente en la primera manga. La catalana se mostró muy sólida al servicio y eso le evitó problemas, aunque no aprovechó un valioso 15-40 al inicio del encuentro que le podría haber puesto por delante. Gauff se fue asentando en la pista, pero continuó sin inquietar al resto y Badosa se mantuvo firme para encontrar de nuevo una nueva opción cuando ya se había asegurado el 'tie-break'.

La estadounidense firmó un juego para el olvido con cuatro errores y entregó el saque y el primer set, un golpe que acusó porque entró en una mala dinámica que benefició a su rival, mucho más calmada, pero que no pudo sacar buen partido a una tempranera rotura porque a renglón seguido entregó su primer saque del partido.

Sin embargo, eso no terminó de 'enchufar' a la campeona del US Open de 2023, que continuó sin ser regular en su tenis. Badosa no dejó pasar la oportunidad y encadenó dos roturas para rozar el billete a las semifinales. Pero con 5-2, pudo acusar algo la presión y dio algo de vida a su rival antes de sentenciar con un último juego de nivel con dos 'aces' y una derecha ganadora.