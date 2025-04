Petroecuador trasladó 104,3 millones de barriles de crudo en 2024 en su red de oleoductos

Abrazos, gritos y aplausos: la euforia se desata en Washington con la investidura de Trump Ceremonia de investidura marcada por temperaturas extremas y un cambio de ubicación que no frenó la euforia de los seguidores de Trump, quienes celebraron su discurso en la Explanada Nacional

EEUU desactiva la aplicación CBP One para tramitar la llegada de inmigrantes y cierra la frontera CBP One suspende citas para asilo y México refuerza apoyo legal a inmigrantes ante la clausura fronteriza, mientras Claudia Sheinbaum asegura que los mexicanos no están solos frente a la amenaza de redadas