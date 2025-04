Los campeones Chiefs y Taylor Swift imponen récord de audiencia en ronda divisional

Redacción Deportes, 20 ene (EFE).- El partido de la ronda divisional en el que los campeones Kansas City Chiefs vencieron el pasado domingo a Houston Texans, al que asistió la estrella del pop, Taylor Swift, generó una audiencia de 32.7 millones de personas, 1.2 por ciento más respecto a la misma fase del año pasado.

La audiencia del duelo fue la mayor en los partidos de la NFL, de temporada regular o playoffs, transmitidos por la cadena ESPN desde 1987, informó la cadena de televisión este lunes a través de un comunicado.

En el duelo realizado en el Arrowhead Stadium, hogar de los Chiefs, Kansas City superó 23-14 a los Houston Texans en un partido que, como se ha hecho costumbre desde septiembre del 2023, Taylor Swift, novia de Travis Kelce, ala cerrada del equipo, siguió el juego desde un palco.

La interprete de éxitos como 'All too well' y 'Blank Space' estuvo acompañada de Caitlin Clark, estrella de Indiana Fever, equipo de la Women's National Basketball Association.

Swift acaparó la atención de las cámaras de televisión por su efusiva celebración de la anotación de Travis Kelce en la segunda mitad del partido.

Desde que la cantante empezó su noviazgo con el ala cerrada de Kansas City, el impacto económico de esta relación ha dejado a la NFL y al equipo ganancias superiores a los 331 millones de dólares, según datos de Apex Marketing Group, empresa líder en servicios de consultoría en publicidad y marca.

La semana pasada, Gracie Hunt, hija de Clark Hunt, propietario de los campeones de la NFL, afirmó que la presencia de Swift ha aumentado el número de seguidores de su equipo entre un 30 y 40 por ciento desde que asistió a su primer juego en el 2023.

"Ella es absolutamente increíble, hermosa y maravillosa, ha sido extraordinario tenerla como parte del 'Chiefs Kingdom'", destacó Gracie.

Los Kansas City Chiefs son el equipo sensación de la NFL. Han ganado tres Super Bowls en el reciente lustro.

La victoria del sábado pasado los clasificó a su séptima final por el título de la Conferencia Americana (AFC) consecutiva.

Ahora, el equipo dirigido por Andy Reid y liderado por Patrick Mahomes buscará el próximo domingo, ante los Buffalo Bills, clasificar al Super Bowl para convertirse en el primer equipo en la historia de la NFL en ganar tres trofeos Lombardi de manera consecutiva.EFE