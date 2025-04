Cañellas, leyenda del balonmano español, se retira a los 38 años en el equipo de su debut

Barcelona, 20 ene (EFE).- Joan Cañellas, considerado una leyenda del balonmano español, anunció este martes su retirada como jugador profesional a los 38 años tras disputar este fin de semana su último partido con el equipo de su localidad natal, el CH Palautordera, de la tercera categoría de ese deporte en España (Primera Nacional).

"Llegó el día de hacer oficialmente mi retirada. Tras un verano en el que las cosas no salieron como hubiese deseado, la mejor manera de terminar esta etapa era volviendo a mis orígenes, en parte para agradecer todo lo que me han dado y también porque me lo pedía el corazón!", escribió en la red social X el ya exjugador, quien conquistó con la selección española los oros en el Mundial de 2013 y en los Europeos de 2018 y 2020.

El lateral nacido en la localidad barcelonesa de Santa María de Palautordera (noreste de España) se despidió de las pistas con un sentido homenaje, rodeado de familiares y amigos, en el equipo con el que empezó a jugar al balonmano, el CH Palautordera, en coincidencia con la disputa del derbi local contra el CH Sant Esteve de Palautordera.

De este modo, Cañellas, que no pudo cumplir su deseo de disputar los Juegos Olímpicos de París 2024, debido a una lesión en el sóleo de la pierna derecha, puso el broche a una carrera de más de veinte años en la elite.

Durante ese tiempo, conquistó nueve medallas con la selección española, entre las que destacan los citados oros en el Mundial de 2013 y en los Europeos de 2018 y 2020.

Asimismo, el jugador catalán militó en diez clubes de cinco países diferentes.

En España jugó para el Palautordera, el Granollers, el Barça, el Ciudad Real y el Atlético de Madrid.

Además, integró las plantillas de los alemanes Hamburgo y Kiel, el Vardar, de Macedonia del Norte; el húngaro Pick Szeged -con el que ganó la Liga de Campeones en 2017- y el suizo Kadetten Schaffhausen. EFE