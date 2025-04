María José Suárez asegura que Iker Casillas es su amigo

Sábado especial para María José Suárez, que recibió el Premio 'Flamenca con arte 2025', un galardón que ella misma calificó de "muy bonito" porque "toda mi vida llevo vestida de flamenca aquí en Sevilla, haciendo los desfiles, presentando la moda flamenca cada año y que te reconozcan por tu trabajo, pues siempre es muy bonito", explicaba la modelo.

Además, María José también atendió a los medios de comunicación y se enfrentó a las preguntas sobre Iker Casillas y la amistad que tendría con él a raíz de las fotografías que se han publicado de ambos por las calles de Madrid.

"No tengo nada que opinar sobre lo que hago en mi vida privada", confesaba María José, que no ve nada raro en las imágenes ya que "quedo con amigos y yo ya expliqué, en su momento, que con Iker nos van a ver muchas más veces porque él está soltero, yo estoy soltera, salimos por Madrid y no hay nada".

De esta manera, la modelo aseguraba que solo "somos amigos" y como tal "yo quedo con mis amigos, quedo con mis amigos a cenar, a salir, al karaoke...".

Por último, la colaboradora de televisión desmentía que vaya a declarar en el juicio a favor de Valeri: "No, no, no. A mí no me han llamado" y aseguraba que "no es cierto" que ella mantenga contacto con ella.