Badosa: “Creo que soy una de las jugadores que ha ganado más partidos”

Melbourne (Australia), 19 ene (EFE).- La española Paula Badosa, undécima cabeza de serie, comentó en la rueda de prensa posterior a su victoria en los octavos de final del Abierto de Australia que cree que es una de las jugadoras que lleva ganando más partidos desde la mitad del año pasado y, por tanto, la confianza está ahí.

“Creo que llevo muy buena dinámica, llevo jugando muchos partidos desde mitad del año pasado, creo que soy una de las jugadoras que lleva ganando más partidos, entonces creo que la confianza está ahí”, explicó la gerundense, que superó a la serbia Olga Danilovic y se verá las caras en cuartos con la estadounidense Coco Gauff, tercera del mundo, jugadora con la que mantiene un cara a cara de 3-3.

“Yo creo que puede ser una mezcla, pero yo creo que mental, va a ser bastante mental, pero justo Coco me parece una de las mejores del mundo mentalmente, entonces me parece una gran competidora, entonces ahí la batalla mental va a ser dura, siempre lo ha sido con ella”, dijo en alusión a una Gauff que remontó el set iniciar de la suiza Belinda Bencic, para certificar el pase a cuartos de final.

La única esperanza española presente en el cuadro femenino también afirmó que piensa que las condiciones rápidas, consecuencia del intenso calor, le puedes favorecer.

Si tengo un buen día sacando, si estoy intensa de piernas, creo que es algo que me puede ayudar. Sí que es complicado, estoy de acuerdo contigo de que cambie tanto de un día para otro. Recuerdo las primeras dos rondas jugar indoor, y era totalmente diferente. Luego tercera ronda que me costó muchísimo con mucho viento y calor. Hoy al menos no hacía viento”, agregó.

Por último, Badosa desveló que la Rod Laver Arena, escenario en el que todavía no ha debutado en 2025, es quizás más lenta que la Margaret Court, escenario que acogió su duelo de este domingo.

“La central creo que es un poquito más lenta, que bota un poco más, por el recuerdo que tengo de los anteriores años que jugué. Puede ser una ventaja, quizás está un poco más acostumbrada a ella, pero yo no creo que sea algo que influya en el resultado del partido”, comentó sobre el hecho de que Gauff haya disputado tres de sus cuatro choques en la central, y la española ninguno. EFE