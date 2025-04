Borja Jiménez pide "disculpas" al banquillo del Atlético por su gesto de llorar

Leganés (Madrid), 18 ene (EFE).- Borja Jiménez, entrenador del Leganés, pidió este sábado "disculpas" al banquillo del Atlético de Madrid, al que dirigió, "en el fragor de la batalla", un gesto de llorar cuando el árbitro señaló el penalti a favor del equipo rojiblanco en los últimos minutos, y remarcó que no le "representa" una actitud así.

"Quería pedir disculpas, porque me ha cogido (la televisión) ahí haciendo un gesto en el fragor de la batalla, cuando hubo un penalti... En los banquillos siempre nos decimos muchas cosas sin ninguna intención y quería disculparme. No me representa, queda en una anécdota. Quería disculparme con el banquillo del Atleti, porque no me representa", afirmó.

Al término del encuentro, Borja Jiménez ha hablado "con algún futbolista" del Atlético, pero "no de eso". "Es algo muy habitual. Lo que pasa es que hoy me han cogido a mí las cámaras. No les he visto (al cuerpo técnico del Atlético al final del partido). No he visto tampoco a Diego (Simeone) al inicio, porque ha salido cuando el partido ha empezado", añadió. EFE