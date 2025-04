Cuenta pendiente copera en La Catedral

Bilbao/Pamplona, 15 ene (EFE).- Athletic y Osasuna se miden este jueves en San Mamés en octavos de final de Copa del Rey con una cuenta pendiente desde hace dos temporadas, cuando una volea de Pablo Ibáñez en el minuto 116 clasificó en el mismo escenario al conjunto rojillo para la final después de que Nico Williams malograse dos clarísimas ocasiones.

No olvida la ahora estrella rojiblanca aquella desacertada noche ante la meta rival en un choque que, tras equilibrarse el 1-0 de El Sadar en la ida ya en la primera mitad, dio más sensación de caer del lado vizcaíno que del navarro hasta la milagrosa aparición del canterano osasunista.

Otro navarro, Oihan Sancet, con un esguince de tobillo desde hace tres semanas, curiosamente desde la visita liguera a El Sadar, tiene en vilo para mañana al Athletic, que no ha arrancado con el poderío del final de un 2024 que cerró ganando precisamente en Pamplona.

La lesión de Sancet se ha unido en este inicio de 2025 a otra también en el tobillo de Nico y problemas musculares de Iñigo Ruiz de Galarreta que han dejado a su equipo escaso de la creatividad tres de sus jugadores más importantes. Los tres capitales en la parte ofensiva. Nico y 'Galaxy' ya están recuperados.

También está pendiente el Athletic de la marcha al Boca Juniors argentino de Ander Herrera, quien no ha brillado en los dos años y medio que lleva en la plantilla rojiblanca tras su regreso.

Probablemente sin Sancet y seguro que sin Herrera, mañana se espera un Athletic con todo lo que tiene disponible y sin rotaciones, aunque con Julen Agirrezabala, el portero de la Copa, bajo palos.

Por delante una defensa con Oscar de Marcos y Yuri Berchiche en los laterales, Dani Vivián y Aitor Paredes como pareja de centrales, la duda de Beñat Prados o Mikel Jauregizar acompañando a Galarreta en el doble pivote y Alex Berenguer como relevo de Sancet en un ataque de gala también con los Williams y Gorka Guruzeta.

Si acaso también podrían entrar en el once bilbaíno el recuperado Yeray Álvarez en el centro de la defensa o el joven Adama Boiro en el lateral izquierdo para preservar a Yuri Berchiche.

Y a ver como se encuentra Andoni Gorosabel, candidato al lateral derecho, tras los problemas físicos que le impidieron jugar la semana pasada la semifinal de la Supercopa contra el a la postre campeón FC Barcelona.

Osasuna afronta con la mejor de sus intenciones su visita al Athletic Club con motivo de los octavos de Copa del Rey que esperan superar a pesar de la mala dinámica de resultados que acumulan en Liga.

El cuadro rojillo mide su estado en un escenario complicado en el que solo el Atlético ha sido capaz de ganar en Liga. Al tratarse de una eliminatoria a partido único, los de Vicente Moreno deberán dejarlo todo para apurar sus opciones ante el vigente campeón.

Osasuna no podrá contar con Bryan Zaragoza. A pesar de estar ya con el grupo, entrenador y club han preferido no precipitarse y no arriesgar con su jugador más desequilibrante. Podría tener minutos el domingo ante el Rayo Vallecano o la próxima semana en Las Palmas.

“Bryan no está en condiciones de ir convocado mañana. Es verdad que evoluciona muy bien y va muy rápido, pero al final hay que poner de acuerdo a todo el mundo; jugador médico y al entrenador”, ha indicado Moreno sobre la posible entrada del extremo en la expedición después de incorporarse este lunes a los entrenamientos.

Tras eliminar al Tenerife por 1-2, los de Tajonar quieren seguir soñando en una competición con la que guardan una relación especial. Hace dos cursos, el equipo alcanzó la final, cayendo ante el Real Madrid de manera ajustada.

Para ello, Osasuna se cruzó con los leones en semifinales. El gol de volea de Pablo Ibáñez silenció San Mamés en la vuelta para llevar a los suyos a Sevilla. Se espera un choque de exigencia similar, por lo que habrá que medir fuerzas en lo que podrían ser 120 minutos.

El balón parado, importante para el míster valenciano: “Es una faceta del juego importantísima a la que le damos mucha relevancia, somos conscientes de lo que te puede dar. Por eso estamos tan dolidos por el otro día (por el gol encajado ante el Atlético”.

Moreno dio descanso a Budimir, Areso, Aimar o Moncayola frente al Atlético de Madrid el pasado domingo, buscando proteger a sus habituales de cara a una cita muy exigente en el apartado físico.

Como punto positivo, Osasuna acumula tres empates seguidos (2-2, 1-1 y 0-0) en el estadio bilbaíno en los que ha mostrado su gen competitivo que mañana deberán combinar con eficacia en la meta rival.

El entrenador del cuadro pamplonés dará mañana la convocatoria para el partido.

- Alineaciones probables

Athletic Club: Agirrezabala; De Marcos, Vivián, Yeray, Yuri; Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Berenguer, Nico Williams; Guruzeta.

Osasuna: Aitor Fernández; Areso, Boyomo, Catena, Juan Cruz; Torró; Rubén García, Moncayola, Aimar, Peña; Budimir.

Árbitro: Mateo Busquets Ferrer (C. Balear).

Árbitro: VAR: Carlos del Cerro Grande.

Campo: San Mamés.

Hora: 19.30 CET (18.30 GMT). EFE