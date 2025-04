Alcaraz: “Este movimiento de saque es más relajado”

Melbourne (Australia), 11 ene (EFE).- El murciano Carlos Alcaraz (3) dijo en la rueda de prensa previa al arranque del Abierto de Australia que su nueva mecánica para el servicio es “más relajada” y que le ayudará a no tensarse tanto durante algunos partidos.

“Sabíamos que el saque era algo que teníamos que mejorar, que había que hacer algo. Este movimiento es un poquito más relajado, con la muñeca más relajada para ver si tengo mejor ritmo”, agregó el principal candidato español a destronar al italiano Jannik Sinner (1) como campeón del Abierto de Australia.

“Yo creo que eso me va a ayudar. El jugar más relajado evita también muchísimas cosas durante el partido, no estás tan tensionado, que luego eso te pasa factura en el físico”, añadió a dos días de su estreno oficial en el primer grande de la temporada.

El tercer favorito también desveló que aumentó en cinco gramos el peso de la cabeza de su raqueta para incrementar la potencia sin perder control en el que es su tiro más feroz: la derecha.

“Yo jugaba con un peso bastante bajo y decidimos probar con cinco gramos y lo noté bastante bien. Para mí lo más importante era que pudiera mover la pelota igual de bien”, explicó el joven de 21 años.

El vigente campeón de Wimbledon y Roland Garros volvió a recordar que su compatriota y luchador de la UFC Ilia Topuria fue una gran fuente de inspiración para él para encontrar soluciones en momentos de dudas.

“Verle con esa confianza antes de cada pelea me inspiró bastante. Me inspiró a no tener dudas de mí mismo y a saber quién soy”, desveló en una rueda de prensa que fue adelantada dos horas respecto al horario inicial.

Alcaraz también fue preguntado por la innovación del torneo respecto a la nueva posición a pie de campo del banquillo para el equipo de los tenistas.

“Juanqui me dijo que se ve perfectamente y para mí es fácil comunicarme con ellos”, desveló.

Por último, el jugador de El Palmar (Murcia) admitió que “para jugar contra el mejor jugador del mundo se necesita una mentalidad diferente” y que si tiene un mal día “hay un 99% de posibilidades de perder el partido”, en alusión a su principal rival Sinner. EFE