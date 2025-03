Raphinha: "Si estuviera en otro club me pensaría si lo mejor sería venir al Barça"

El extremo brasileño del FC Barcelona, Raphael Dias 'Raphinha', aseguró este martes que si él estuviera en otro club y su actual club quisiera ficharlo se pensaría si sería "lo mejor" teniendo en cuenta la situación que están viviendo Dani Olmo y Pau Víctor, compañeros que están pasando momentos bastantes "complicados y delicados".

"Creo que sí", replicó Raphinha en la rueda de prensa previa de la semifinal de la Supercopa de España sobre si puede afectar para futuros fichajes lo que ha sucedido con Olmo y Víctor y su, de momento, no inscripciones. "Si estuviera en otro club me pensaría si lo mejor sería venir al Barça. Cuando vine al Barça sabía que, por la situación del club, había un porcentaje de opciones de no poder jugar con esta camiseta, pero esperé hasta el último momento y no me arrepiento de nada", añadió.

El brasileño confía en que la situación de sus compañeros "se va a resolver rápido" y que el club les trasmite "mensajes superpositivos" en este sentido. "Tenemos que esperar e intentamos estar tranquilos para poder hacer nuestro trabajo durante os entrenamientos. Espero que las personas que están que están involucradas en esto puedan resolverlo", deseó.

Como uno de los capitanes, el internacional no oculta que la situación para Dani Olmo y Pau Víctor es "bastante difícil de lidiar". "Los jugadores nunca queremos pasar por estos momentos complicados. Es una situación bastante complicada y delicada, pero estamos intentando que no sea tan difícil para ellos", subrayó.

Por otro lado, Raphinha destacó la importancia de la Supercopa, "un torneo superimportante". "Juegan los dos mejores de Liga y los dos mejores de Copa del Rey y ganarla al inicio de año nos motivaría más de cara al resto de la temporada. Espero poder dar lo mejor a nivel individual y como equipo", apuntó.

"Un título da confianza para cualquier equipo. Tenemos que estar listos para pelear por todo y ahora tenemos la oportunidad de poder ganar el primero título del año, que será bastante importante para nosotros el resto de temporada", explicó el brasileño.

Sobre el bajón de resultados del equipo, Raphinha dijo que es "complicado" explicar "un por qué". "No puedes estar al cien por cien durante toda la temporada. En momentos, va a haber bajones y nosotros hemos bajado el nivel al final del año, pero creo que hemos podido volver a hacer buenos partidos y ahora nos falta volver a ganar la máxima cantidad de partidos posible de manera continuada", remarcó el blaugrana.

"Pudimos empezar el año con una victoria que era bastante importante. Particularmente, estoy mucho mejor que en el tramo final del año pasado porque dejé atrás una molestia que arrastraba desde hace algunos meses. Espero poder ayudar el equipo al próximo partido", declaró el extremo.

A nivel colectivo, Raphinha cree que el fútbol "muchas veces" es "injusto". "Hicimos un buen partido contra el Atlético, pero perdimos. El fútbol es así, muchas veces juegas mucho mejor que el adversario y pierdes, y otras juegas peor y ganas. Nosotros queremos estar centrados en el partido al cien por cien y cometer la menor cantidad de errores posibles para lograr la victoria ante el Athletic", opinó.

El futbolista brasileño dejó claro que conocen "la calidad" que tiene el Athletic y que saben "el potencial" que tienen jugadores como "los hermanos Williams", mientras que también ve "especial" jugar en Arabia Saudí donde el club tiene "bastantes aficionados".