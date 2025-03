Aaron Rodgers se tomará un tiempo para saber si tiene ganas de volver con los Jets

Redacción Deportes, 5 ene (EFE).- Aaron Rodgers, 'quarterback' de 41 años de los New York Jets, afirmó este domingo que se tomará un tiempo para averiguar si desea volver con los New York Jets para la temporada 2025 de la NFL.

"Necesito averiguar si todavía tengo ganas de jugar o no, si puedo recuperar el amor por el juego. Voy a llegar a casa a relajarme, pero no voy a retrasar a nadie. Mañana hablaré con el equipo para saber qué piensan y luego tomaremos una decisión antes de que sea demasiado tarde en la temporada baja", señaló el experimentado jugador.

Rodgers habló después de guiar al triunfo a su equipo 32-20 sobre los Miami Dolphins, en el último juego de la temporada regular 2024, en el que a pesar de ya estar eliminados pasó para 274 yardas y conectó cuatro envíos a las diagonales.

Con esos cuatro pases, Aaron se convirtió en el quinto 'quarterback' en la historia de la NFL que supera los 500 pases de anotación. Llegó a 503 en su carrera en una lista que encabeza Tom Brady con 649, seguido de Drew Brees, 571; Peyton Manning, 539; y Brett Favre, 508.

El pasador reconoció que la temporada en la que los neoyorquinos acabaron con cinco triunfos y 12 derrotas fue decepcionante, pero no determinará su decisión para seguir o no su carrera.

"El juego terminó hace poco. Me dieron algunos abrazos en el vestuario y pasé momentos emotivos, pero creo que no es bueno tomar decisiones emocionales sobre nada en la vida. Necesito un tiempo, alejarme de esto. Me siento bien a los 41 años, pero de cualquier manera no me enojaré ni me ofenderé, decidan lo que decidan los Jets", explicó.

Rodgers firmó con los Jets para la campaña 2023.

Su llegada provocó una gran expectación porque se esperaba que llevara a los neoyorquinos a ganar su segundo título trofeo Vince Lombardi en su historia (el único que tienen lo obtuvieron en el Super Bowl III), pero su presentación en la semana 1 del año pasado terminó con la rotura de su tendón de Aquiles, lesión que lo hizo perder toda la campaña.

A pesar de su recuperación que le permitió ser titular en esta campaña las cosas no mejoraron y el equipo se volvió a quedar fuera de los 'playoffs'.

Aaron Rodgers es considerado uno de los mejores 'quarterbacks' en la historia de la NFL. Jugó 18 temporadas en los Green Bay Packers, equipo que lo seleccionó en la primera ronda del Draft 2005, y al que lideró para ganar el Super Bowl XLV, en el que fue designado Jugador Más Valioso y con el que también obtuvo cuatro premios al Jugador Más Valioso de la temporada. EFE