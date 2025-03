Thomas Heurtel asegura que el Barça que se ha reído de él "una vez más"

El jugador francés Thomas Heurtel aseguró este viernes por la tarde en Barcelona, tras su no fichaje por el Barça por decisión unilateral del club, cuando el francés estaba ya viajando desde China con su familia hacia la capital catalana, que cree que el club se ha "reído" de él "una vez más", tras dejarle tirado en Estambul cuando todavía era jugador 'culer' (en 2020) al enterarse el club de las negociaciones del jugador con el Real Madrid.

"Pues sí, obviamente, (se han reído) una vez más. La primera fue cuando me dejaron en Estambul. Se han dicho muchas cosas falsas, y ahora por segunda vez me dejan y ahora peor, porque venía con mi mujer y mis hijos a vivir aquí. Es una falta de respeto muy grande", aseguró el base en una conferencia de prensa que montó en el Hotel Grand Hyatt de Barcelona.

Para Heurtel, no se repite la historia, sino que se empeora. "Cuando me dejaron en Estambul, no fue el club, fue una única persona lo que lo decidió, teniendo al resto 'acojonados'. Ahora, yo estaba ilusionado de venir, muy feliz, era una segunda oportunidad para ambos. Podría haber ayudado a un equipo que está muy mal este año. El entrenador y Navarro estaban ilusionados. Pero llego a Barcelona y recibo esta noticia y estoy triste", reconoció.

Y es que el base asegura que tanto el entrenador, Joan Peñarroya, como el manager de la sección, Juan Carlos Navarro, querían su fichaje. "Cuando aterrizo estaba muy feliz de volver a una ciudad y a un club en el que pensaba que me iba a retirar, antes de la llegada de 'Saras'. Había comprado una vivienda. Estaba feliz de volver, pero la cosa cambió. Creo que sí, que son decisiones improvisadas", lamentó el francés.

"Joan Peñarroya estaba feliz, me preguntó cómo me encontraba y cómo estaba durante unos 20 minutos. Estaba feliz y terminó la conversación con que tenía que llegar lo antes posible. Y con 'Juanki', hablé y me dijo que estaba muy feliz por mi llegada, que tenía ganas de que pudiéramos coincidir para llevar al equipo a mejor", explicó Heurtel.

En este sentido, apuntó que este mismo viernes, tras la explosión de la bomba, habló de nuevo con Peñarroya, que se desmarcó de lo sucedido. "Hoy me ha llamado Joan Peñarroya, me ha pedido disculpas. Me ha dicho que la decisión no era suya. Y que estaba triste por mí y mi familia. Y ahora no creo que sea yo quien tenga que hablar ahora con Juan Carlos", apuntó.

Y Heurtel asegura que sabía qué pasaría a su llegada y que parte de la afición no le perdona que se fuera al Real Madrid y la manera en que lo hizo. "Todos sabíamos cuál iba a ser el recibimiento, pero pensaba que sería peor la bomba en cuanto se filtrara. Y he recibido también apoyo de la afición. Sabía que al principio iba a ser duro pero estoy en buena forma y pensaba que si los resultados eran positivos, todo iba a cambiar", opinó.

Más allá de Thomas Heurtel, quien dio los detalles de lo sucedido fue su agente, David Carro (Octagon), que calificó de "desagradable" este día. Y apunta claramente como culpable al directivo encargado de la sección de baloncesto, Josep Cubells, por prometerle que había luz verde para el fichaje y que no habría marcha atrás.

"No puedo decir que sea Joan Laporta, no he hablado con él. Para mí el responsable es Josep Cubells, porque si dices que das la cara por el presidente, para mí el responsable eres tú. Si luego Cubells no tiene poder, y me has dicho que das la cara, no lo hagas porque entonces el responsable eres tú", aseguró.

"Se me dijo textualmente 'no va a pasar' (marcha atrás) y que Cubells ponía la cara por el presidente y que había luz verde para firmar todo. Estoy siendo sincero al doscientos por cien, por eso quería estar aquí hoy", añadió.

"Ya me he comido alguna de estas, conozco la casa del Barça y me garantizan que está todo OK. Me dice Cubells que da la cara por el presidente, da luz verde y me dice que no habrá cambios. No nos podemos basar en la ingobernabilidad. No se puede trabajar así", reiteró.

Para el agente de Heurtel, es muy complicado trabajar así. "Es complicado cuando hay una persona encima de la sección que no da el nivel y que impide muchos fichajes que se están trabajando debajo y que de saberse serían un escándolo. Si se entiende que el 'seny' del Barça es esto, hay un problema muy grave. Si la excusa es decir que me avisaron con tiempo de que se bajara Thomas del avión, que no es así, hay un problema de 'valors'", criticó Carro.

Como comentó Heurtel, su agente confirmó que la decisión de la directiva blaugrana no va acorde con la de la dirección deportiva y del entrenador. "El problema es que es un mandato que llega de Cubells, pero ni la dirección deportiva ni el entrenador están de acuerdo con ello y se intenta revertir la situación. Lo hemos intentado, pero ha sido inviable. Nos han confirmado ya desde París (Cubells) que oficialmente no se iba a llevar a cabo la firma, por la repercusión social", recalcó Carro.

Además, dio muchos de los detalles de lo sucedido entre el pasado martes y este viernes. "Se le elige el dorsal '3', se le mira vivienda... Todo. Se mira el hotel, y se arregla con el contable de Thomas el tema de las retenciones. Y se establece la cantidad bruta total, porque el club ya sabía lo que quedaba de dinero tras la desvinculación de Neto. Hasta aquí todo bien, todo normal. Es la noche, de China, en la que Thomas tiene que volar", argumentó.

Pero, con Thomas Heurtel ya en el aeropuerto y embarcando, Carro recibe una llamada de Mario Bruno Fernández (mano derecha de Navarro) para comentarle, estando "roto", que no se firmaba a Heurtel. "Me llaman del Barcelona para decirme que no se puede hacer. Que ha llamado Cubells para decir que no se puede hacer. Sin explicación, más allá de la repercusión social y de haber filtrado la noticia a los medios, con los que tenemos una gran relación. Y la filtración salió del propio club", explicó.

"A partir de eso se hace la llamada, yo ya no puedo contactar con Thomas para decirle nada. No sé hasta qué punto le puedes dar esta noticia a una família que está volando 15 horas y que han hecho las maletas y dejado una vida para hacer una nueva vida en Barcelona, donde no había ninguna vida para ellos. Sacando niños de un colegio. Sabiendo que cuando se hace la llamada, ellos ya no se pueden enterar. He tenido que ir al aeropuerto a decírselo", lamentó Carro.