Carlo Ancelotti: "Tenemos que entender que no podemos mostrar dos caras"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha abogado este viernes por "entender" que sus pupilos "no" pueden "mostrar dos caras", pese a ganar 'in extremis' por 1-2 en su visita al Valencia CF en un partido correspondiente a la jornada 12 en LaLiga EA Sports, que en su día se aplazó a raíz de la trágica DANA.

"Era el mismo equipo, los mismos jugadores, además con uno menos... Esto obviamente son tres puntos muy muy importantes, merecidos, pero tenemos que entender que no podemos mostrar estas dos caras. Muy mal la primera parte, tremendamente bien la segunda parte con 10", declaró Ancelotti en rueda de prensa desde el Estadio de Mestalla.

"Creo que el Valencia ha empezado mejor que nosotros, pero después del gol hemos empezado a jugar. La segunda parte ha sido muy muy buena también, con 10, con todas las dificultades, el penalti... Yo creo que es merecida la victoria", añadió el técnico italiano, a rebufo de un triunfo logrado pese a la expulsión de Vinícius Jr. con roja directa.

"Nosotros lo que pensamos de verdad es que no era roja, que eran dos amarillas y ya está. Le han enseñado la roja, ha salido y el equipo ha sido capaz de reaccionar a esta dificultad, como ha reaccionado a la dificultad del penalti fallado y del gol anulado [a Mbappé]. Creo que es difícil explicar lo malo que hemos hecho en la primera parte y lo bueno que hemos hecho en la segunda parte", insistió.

Además, dio pistas de las intenciones del club para que perdonen una sanción mayor a Vinícius. "Vamos a recurrir, van a aceptar el recurso, pero no hay ninguna sanción para él. Nosotros, como he dicho, pensamos que no era roja", repitió Ancelotti antes de describir la jugada del delantero brasileño con el portero 'che', Stole Dimitrievski.

"Ha tenido un toque de Dimitrievski antes y después un empujón de Vini; yo creo que era suficiente dos amarillas y ya está, el tema se acababa. No quiero decir que haya caído en la trampa... Ha sufrido, ha intentado hacer las cosas como siempre, puede ser que la primera parte iba un poco más por dentro", argumentó Ancelotti sobre Vini.

"Tenía que estar un poco más por fuera para tener más oportunidades de hacer uno contra uno. Ha intentado hacer su partido, a veces le sale bien y a veces un poco menos, pero aquí se acaba. Ahora no sé si se puede jugar el próximo partido, obviamente ojalá que pueda jugar y nada más, sigue siendo un jugador determinante para nosotros", apostilló.

De igual modo, el entrenador merengue valoró el penalti fallado por Jude Bellingham. "La verdad es que Dimitrievski no tenía los pies en la línea. Así lo interpreto yo, que si no interfiere, si no toca el balón, no hay que repetirlo; si tocase el balón, puede ser que lo repitiese, o también si no toca el balón pero interfiere en la jugada", explicó.

"Creo que han pensado que no interfería en la jugada. Me molesta que hemos fallado tres penaltis, creo que ahí tengo que tomarme la responsabilidad de elegir quién lo va a tirar", dijo Ancelotti, pero matizando su advertencia con elogios hacia Bellingham.

No en vano, destacó el "gran partido" del inglés, autor del 1-2 en el tiempo de alargue. "No ha bajado [de ánimo] por el penalti fallado, le ha dado una motivación extra. Lo ha hecho las últimas 30 veces como solo él puede hacerlo, ha hecho un esfuerzo extraordinario porque ha trabajado, ha ayudado a Mbappé enfrente y creo que ha sido un premio para él merecido por el partido que ha hecho", concluyó Ancelotti.