Tamara Valcárcel nos habla de su nueva vida en Sevilla junto a su marido y sus cuatro hijos

El año 2025 empieza de la mejor manera posible para Tamara Varcálcel, ya que el próximo 20 de enero ofrecerá un concierto 'Único' junto a Francisco en el Teatro de la Latina, en el que interpretarán a dúo y en solitario sus temas más populares y los boleros que han hecho de la artista una de las voces más populares de nuestro país.

Con motivo de esta cita irrepentible, la andaluza ha concedido una entrevista a Europa Press en la que, ante la inesperada ausencia del cantante de 'Latino' por un inoportuno resfriado, se ha sincerado sobre el momento que está atravesando tras abandonar Barcelona después de dos décadas para regresar a su tierra natal con su marido, Daniel Roque, y sus cuatro hijos, Daniela, Leandro, Valentina y Héctor, su gran prioridad en esta etapa de su vida.

"Con Francisco tengo una relación de hace muchísimos años, y trabajar con él es una maravilla. Es un proyecto que teníamos en mente desde hace muchos años atrás, pero nunca se daba el momento, el lugar, y por fin lo hemos conseguido con 'Únicos', que hemos estado en Valladolid, en Oviedo, en Gijón... y en Madrid estaremos el 20 de enero en el Teatro de la Latina. Y habrá sorpresas" nos ha contado ilusionada.

Este 2024 ha habido un importante cambio en la vida de Tamara, que ha sido dejar su vida en Barcelona para volver a Sevilla con su familia: "Me apeteció. Cumplí 40 y dije, pues voy a cambiar todo. Digo, quien se quiera venir a Sevilla, perfecto. Y que no, porque no se venga. Pero se han venido todos, sí" desvela, asegurando que el cambio ha sido "buenísimo para todos".

"Mis hijos están disfrutando muchísimo de mi familia, de sus abuelos, de mis hermanos. Y yo también, en los momentos que tengo libre, porque casi ya no me dejan tiempo libre, porque me gusta mucho lo que hago y los artistas trabajamos veinticuatro horas y no hay vacaciones" reconoce, desvelando que en Nochevieja sí se tomará un respiro para dar el adiós a 2024 rodeada de sus seres queridos.

Como confiesa con una sonrisa de orgullo, "ahora estoy disfrutando de mis hijos en todas sus fases. Ya mi hija mayor ha tenido hasta su primer novio. O sea, quiere decir que estoy disfrutando, yo quiero que crezcan, porque quiero verlos crecer, eso significa que están viviendo, que están experimentando, no tengo melancolía de cuando eran pequeños". "Yo he pasado a un segundo plano, ahora la abuela es la mamá y yo soy la hija mayor de mi madre, de cinco hijos que tiene mi madre, pues soy la mayor. He pasado a esa fase. Ya no soy mamá" bromea divertida.

Entre su apretada agenda profesional, y el tiempo que dedica a sus 'niños', ¿hay tiempo para su pareja? Como confiesa, "mi marido está encantado de que esté trabajando porque a mí me fascina la música y es una faceta que necesito como mujer y él realmente lo entiende". "Entonces, le daré... Esto es como la canción. El tiempo que te quede libre, si te es posible dedicarlo a mí. Además, tenemos cuatro niños y la verdad es que los dos estamos muy centrados en los cuatro niños. Mucho más que nosotros como pareja en estos momentos" admite con sinceridad.

"Llevamos juntos 21 años, tenemos una de 18 que está pendiente de ella porque está en la adolescencia. El otro que cumple 16 que está en la adolescencia. La de 12 que está en la preadolescencia. Y el pequeño porque es pequeño y tiene 9 años. No hay tiempo. Ya no tengo más tiempo para más nada. Lo siento por él, pero yo no tengo más tiempo para nada" asegura resignada. "Somos compañeros, lo importante que haya un compañerismo mutuo y una amistad maravillosa. Porque es verdad que las parejas, aparte de ser pareja, tienen que ser muy amigos. Una amistad, una sinceridad, un compañerismo y eso es lo que importa. Que eso es lo más importante, que estemos a full y hacia el mismo objetivo" desvela.