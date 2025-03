José Cobo, arzobispo de Madrid, ante la polarización: "En la Iglesia tenemos que apoyar el consenso más que nunca"

El cardenal arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José Cobo, se ha mostrado preocupado por el "avance de la polarización" en la política y en la sociedad durante este año que termina, y ha señalado que la Iglesia tiene que "apoyar el consenso más que nunca".

"Yo creo que ahora mismo la propuesta que tenemos que hacer, primero, es que la política no es una idea abstracta, la hacen los políticos y los políticos son buena gente, y los políticos son personas. Y yo creo que tenemos que apoyar a las personas para que hagan una buena política. Tenemos que apoyar en la Iglesia el consenso más que nunca y el consenso se hace con personas y con sentadas y con escucha", ha subrayado Cobo en una entrevista concedida a Europa Press.

Asimismo, el arzobispo ha destacado la necesidad de "apoyar la ética en medio de la política" y "no solo la ideología en general"; y ha apostado, como dice el Papa Francisco, por "recuperar la amabilidad cívica".

"Esto se hace a través de las personas y de los encuentros. Y si podemos hacerlo desde la Iglesia, desde luego que apoyaremos todo lo que se pueda hacer y todo lo que también nos pidan", ha asegurado.

Precisamente, ha revelado que desde la Iglesia de Madrid han mantenido durante este año "encuentros con políticos de distintas tendencias", con responsables "del mundo de la economía" y "con gente del mundo de la cultura", con esa "vocación que quiere tener la Iglesia de poner la mesa para que la gente pueda hablar".

"Nos debemos todos a una revalorización de la política también desde los valores fundamentales, no solo desde las ideologías o desde la tensión", ha enfatizado Cobo, al tiempo que ha lamentado que los "medios de comunicación a veces espolean ese enfrentamiento".

ABUSOS: REPARACIÓN NO SÓLO ECONÓMICA

Por otro lado, sobre el informe del Defensor del Pueblo acerca de los abusos sexuales en la Iglesia, el arzobispo ha asegurado que lo "tienen en cuenta" y quieren recoger sus aportaciones aunque también tienen "ciertos miedos" como "que solo se mire a la Iglesia" y se creen "víctimas de primera", que reciben atención, y "de segunda", sin atención. Además, ha apostado por una reparación integral, "no sólo económica".

"Queremos recoger todas las aportaciones que haga el Defensor del Pueblo, indudablemente, pero tenemos ciertos miedos también. Primero, que cuando se nos marca una línea de acción, que solo se mire a la Iglesia, porque no es porque la Iglesia no quiera hacer nada, sino porque lo que no queremos, y desde la experiencia que tenemos de Repara, es crear víctimas de primera y de segunda, con unas víctimas que tienen la atención y otras víctimas que no tienen la atención. Nosotros queremos, afrontando lo nuestro, pero que se atienda también a todas las víctimas", ha subrayado Cobo.

Según ha indicado el arzobispo, a través del Proyecto Repara, desde el cual atienden a todas las víctimas de abusos, han observado que "hay un problema social muy grave" por atender. "Que no seamos ingenuos y que veamos el problema en toda su dimensión", ha pedido.

En cualquier caso, ha insistido en que desde la Iglesia están dispuestos a seguir "pidiendo perdón" a las víctimas y a reparar el daño, no solo económicamente. "Aquí cabe el riesgo de pensar que la atención a las víctimas es económica. Es que ellos no quieren eso. Yo creo que tenemos que pensar y apostar por el horizonte amplio que es el cómo acompañar a las víctimas y digo a cualquier tipo de víctimas, cómo acompañarlas en todo el proceso que necesitan de recuperación, de reinserción en su propia vida", ha añadido.

Asimismo, ha puesto en valor que ya ha empezado a trabajar una comisión eclesial para la reparación integral de las víctimas más allá de lo jurídico. "Cuando los delitos han prescrito, cuando no ha habido una resolución judicial evidente, que moralmente la Iglesia pueda lanzarse a establecer líneas de reparación, que digo no sólo económicas. Entonces yo creo que la Iglesia apuesta por esa dirección", ha precisado.

En este sentido, ha asegurado que la Conferencia Episcopal Española "sí se lanza a una reparación y quiere hacer una reparación" aunque ha recordado que la Iglesia española está integrada por muchas diócesis con "ritmos distintos" y "supone un consenso". En todo caso, ha remarcado que "el horizonte está marcado".

Por otra parte, preguntado por la declaración doctrinal firmada hace un año por el Papa Francisco por la que aprueba la bendición a parejas homosexuales, el arzobispo de Madrid ha explicado que no tienen un "registro" y que en la Iglesia las bendiciones las han "dado a todo el mundo".

"No tenemos registro, ni la percepción de que esto haya crecido o bajado. Yo creo que cualquier cura en cualquier parroquia está acostumbrado a dar la mano a gente que quiere caminar, gente que está rota, todo tipo de bendiciones. Nosotros no somos los propietarios de la bendición. Es Dios", ha puntualizado.

"Cualquiera que esté en una parroquia sabe que bendice a la gente pero a la gente en general. Y si vienen parejas, dos divorciados que no se han podido casar, ¿cómo no les vamos a bendecir?", ha señalado Cobo, puntualizando que "la bendición no es un rito, no es un sacramento" sino "un pedir que Dios acompañe a esas personas".

Además, Cobo ha indicado que "la condición sexual en sí no es ni buena ni mala" y ha puntualizado "una bendición quizá también puede ser un momento para que una pareja pueda caminar para ir entendiendo lo que dice el Evangelio, lo que dice la Iglesia".

En cuanto al contexto internacional, Cobo ha señalado que este año termina "con una tensión muy fuerte" y ha mostrado su preocupación por las "distintas guerras" y las tensiones "geopolíticas" y "culturales".

De cara al 2025, y en el marco del Jubileo de la Esperanza, el arzobispo ha pedido "esperanza" para los migrantes que "vienen huyendo de infiernos", para la gente que sufre "soledad" y también para los jóvenes que "no encuentran vivienda y no pueden hacer un proyecto de vida en Madrid".

Asimismo, ha hecho un llamamiento para acabar con la "desesperanza" de la pobreza infantil, y que un niño que nace, por ejemplo "en la Cañada Real" pueda tener "las mismas oportunidades que cualquier niño".