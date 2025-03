Exmusulmanes, las otras víctimas del atentado de Magdeburgo

Salvador Martínez Mas

Berlín, 30 dic (EFE).- Ali Utlu, miembro de la comunidad de apóstatas del Islam, cree que ellos también han sufrido por el atentado de Magdeburgo (este), en el que un saudí de 50 años, crítico con los musulmanes, mató a cinco personas y dejó 200 heridos en un atropello múltiple contra un mercado navideño.

Utlu tuvo trato en el pasado con el acusado de perpetrar ese atentado, Taleb A. un médico saudí de 50 años que había llegado a Alemania en 2006, que había recibido el estatus de refugiado en 2016 y que se definió a sí mismo como "el crítico más agresivo del Islam", según cuenta Utlu en una entrevista con EFE.

Hace unos años, Utlu dejó de tener contacto con Taleb, pero eso no impidió que haya "hecho daño a la comunidad de exmusulmanes", dado que él decía ser parte de ese colectivo de apóstatas, según Utlu, integrante de origen turco del Consejo Central de Exmusulmanes y de la Asociación Secular de Ayuda a los Refugiados.

"Entre 2016 y 2018 (Taleb) nos escribió a mí y a muchos otros exmusulmanes ante la eventual expulsión de alguien que era ateo. Tratamos de ayudarle porque cuando un ateo es devuelto a Arabia Saudí, le espera la pena de muerte", recordó Utlu sobre los días en que estuvo en contacto con Taleb.

"Yo le invité a hablar con la Asociación Secular de Ayuda a los Refugiados porque no conozco bien las leyes y esa asociación ya tenía experiencia con Arabia Saudí", añadió.

Utlu, hombre de mediana edad que dice encontrarse bajo permanente protección policial debido a las amenazas que recibe por islamistas, según cuenta, dijo que en esa organización trataron de ayudar a Taleb A., "pero en un momento dado él empezó a realizar acusaciones sobre la asociación y sobre las mujeres que estaban siendo salvadas de Arabia Saudí".

Utlu rememoró cómo hubo denuncias a la policía contra Taleb A. y cómo la Asociación Secular de Ayuda a los Refugiados -organización que se dedica a ayudar a demandantes de asilo que son perseguidos en sus países por motivos religiosos-, llevó ante los tribunales al saudí para poner fin a los ataques verbales contra sus miembros.

En un comunicado emitido el día después del atentado, hace dos sábados, dicha asociación emitió un comunicado en el que precisó que Taleb A. "nunca fue miembro" de la organización.

"Nos distanciamos de él en los términos más enérgicos posibles", indicó la asociación, cuyo enfrentamiento judicial con el ahora detenido por el atentado de hace dos viernes se encontraba en fase de apelación ante el Tribunal Regional Superior de Colonia.

Con problemas en los tribunales, Taleb A. también se enfrentó a Utlu porque "decía que como éramos exmusulmanes teníamos que, en nuestra lucha contra el islamismo, matar musulmanes y borrarlos del mapa".

Utlu, que decidió hace seis años romper su relación con Taleb A., siguió hasta el pasado mes de mayo la cuenta de X del detenido.

"Todas las organizaciones y exmusulmanes se han distanciado de él, yo lo bloqueé en X a partir del momento en que empecé a traducir sus publicaciones, que escribía en árabe, y yo hablo turco, pero no árabe. Y lo que escribía era todo muy loco, así que me dije que no quería tener nada que ver con él", contó Utlu.

Para Utlu, Taleb A., que trabajaba en una clínica como psiquiatra, es una persona con problemas mentales, capaz de hacer lo que hizo por cualquier motivo.

La motivación de Taleb A. es algo que aún investigan las autoridades, pero Utlu cuestiona que un auténtico exmusulmán organice un atentado como el de Magdeburgo.

"¿Si yo fuera un terrorista exmusulmán, iría a matar a cristianos en un mercado de Navidad o iría a Hamburgo a atentar en manifestaciones de islamistas que ha habido allí?", se preguntó Utlu de forma retórica.

Para él, un problema que despierta el caso conductor del atropello múltiple es que ha dicho en el pasado cosas como que, siendo ateo, "el Dios de los judíos podría ser el único Dios".

"Eso no es algo que dice un ateo. También dijo que era chiita, pero que el wahabismo era el auténtico Islam", concluyó Utlu, al aludir a la versión del Islam predominante en Arabia Saudí. EFE

