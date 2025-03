Una periodista palestina muere tiroteada en Yenín durante una operación de fuerzas de seguridad palestinas

La periodista palestina Shaza al Sabagh ha muerto este pasado sábado en el campo de refugiados de Yenín, en el norte de Cisjordania, durante una operación de las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina.

Al Sabagh, de 22 años, recibió un disparo en la cabeza, según fuentes médicas palestinas citadas por la televisión panárabe Al Yazira, que atribuye su muerte a un disparo de efectivos de agentes palestinos.

Sin embargo, un portavoz de las fuerzas de seguridad palestinas ha asegurado en declaraciones a Al Yazira que no había miembros de las fuerzas de seguridad en la zona en la que murió Al Sabagh. Un comunicado oficial responsabiliza de esta muerte a "forajidos".

Sin embargo, otro portavoz de las fuerzas de seguridad, el general de brigada Anuar Rayab, ha declarado a la agencia de noticias jordana Roya News que hay una investigación abierta sobre los vídeos difundidos en redes sociales "sobre el comportamiento de algunos de los miembros de las fuerzas de seguridad para con civiles".

La familia de Al Sabagh sostiene que la periodista recibió un disparo de un miembro de las fuerzas de seguridad palestinas cuando salía de su casa. Además sostiene que otros agentes dispararon contra vecinos de la zona que acudieron en su ayuda.

La madre de Al Sabagh ha afirmado en declaraciones a portal panárabe con sede en Londres Al Arabi al Yadid (The New Arab) que no había milicianos en la zona y que ésta estaba bajo control total de las fuerzas de seguridad en el momento del incidente.

El Sindicato de Periodistas Palestinos ha lamentado la muerte de Al Sabagh y ha pedido una comisión de investigación independiente con representación del sindicato para esclarecer lo ocurrido.

La muerte de Al Sabagh se produce en un momento de enfrentamientos en Yenín entre fuerzas de la Autoridad Palestina y milicianos de facciones armadas. La ofensiva de seguridad comenzó el 11 de diciembre y por el momento hay once muertos, incluidos seis civiles y cinco miembros de las fuerzas de seguridad. Entre los fallecidos hay dos menores.