Musiala y la mano de Cucurella en la EURO: "No entendí la decisión, no pude quitármelo de la cabeza un tiempo"

El centrocampista ofensivo del Bayern Múnich Jamal Musiala confiesa que no se pudo quitar "de la cabeza durante un tiempo" la mano que no le señalaron a Marc Cucurella durante los cuartos de final de la pasada Eurocopa de Alemania donde se impuso la selección española en la prórroga.

"No pude quitármelo de la cabeza durante un tiempo. No entendí la decisión del árbitro", declaró Musiala en una entrevista publicada este martes por el diario 'Süddeutsche Zeitung' sobre la acción del jugador del Chelsea en los cuartos de final de la Eurocopa de Alemania tras un disparo precisamente suyo con 1-1 y que ha sido muy criticada por los anfitriones ya que el colegiado inglés Anthony Taylor no pitó nada y tampoco intervino el VAR.

Por otro lado, el talentoso jugador insiste en que espera un resultado favorable para ambas partes en las negociaciones con el club sobre la ampliación de su contrato. "Esperemos que así sea Las conversaciones están en curso, es todo lo que puedo decir", se limitó a comentar.

El internacional, de 21 años, considera "un honor" que el director deportivo del conjunto bávaro, Max Eberl, quiera que se convierta en la imagen del Bayern, del que no tiene dudas de que "es uno de los clubes más grandes del mundo". "Para mí, se trata de divertirme, trabajar, seguir mejorando, ojalá ganar partidos y títulos, pero también de no presionarme demasiado", agregó.