Froilán aclara tajante si mantiene una relación con Belén Perea

Presumiendo de la maravillosa relación que mantiene con su madre, Froilán ha viajado este fin de semana a Madrid desde Abu Dabi, donde reside desde hace casi dos años con su abuelo el Rey Juan Carlos, para celebrar el 61 cumpleaños de la infanta Elena.

Y como no podía ser de otro modo, ha sacado un hueco para reencontrarse con su íntima amiga Belén Perea antes de regresar al Emirato Árabe, disfrutando de una comida que se alargó hasta bien entrada la tarde en uno de los restaurantes más populares del centro de la capital.

Sorprendidos por las cámaras del programa 'Fiesta', Froilán ha salido al paso de los insistentes rumores de que mantiene una relación con la influencer mallorquina desde hace más de un año y, risueño y relajado, ha dejado claro que lo único que le une a Belén -que por su parte fue relacionada recientemente con el actor Miguel Herrán- es una buena amistad.

"No estoy con Belén, no entiendo vuestro afán. Estoy soltero" ha zanjado rotundo, asegurando que el hecho de que hayan sido captados por las cámaras abrazados o de la mano en alguna ocasión, no quiere decir nada. "¿Qué pasa? Te doy la mano a ti también, mira" bromeaba con la reportera del programa presentado por Emma García, insistiendo en que la mallorquina no es su novia sino su amiga.