Rusia denuncia un ataque aéreo ucraniano contra la ciudad de Kazán que no ha dejado víctimas

Las autoridades locales de la ciudad rusa de Kazán han denunciado este sábado un ataque aéreo ucraniano con no menos de ocho aviones no tripulados cargados con explosivos que no ha dejado víctimas entre la población.

El servicio de prensa de la república rusa de Tartaristán, de la que Kazán es capital, ha constatado impactos en varios lugares de la ciudad, entre ellos una empresa industrial, otra sobre un río y seis detonaciones en una zona residencial.

Las explosiones han provocado incendios en los barrios de Sovetski y Kirovski y obligado tanto a una "evacuación selectiva" en las escuelas de la ciudad como a la aplicación de "restricciones temporales" en el aeropuerto de Kazán, según el comunicado recogido por la agencia de noticias rusa TASS.

MÁS DE CIEN DRONES RUSOS CONTRA UCRANIA

El Ejército de Ucrania, por su parte, ha denunciado el lanzamiento de más de un centenar de aviones no tripulados de ataque rusos contra el país durante esta pasada madrugada, de los cuales "una gran parte fueron derribados".

Las Fuerzas Aéreas de Ucrania, en un comunicado publicado en su cuenta de Telegram, han confirmado ataques, que de momento han dejado un número todavía por concretar de heridos, contra las regiones de Poltava, Sumy, Járkov, Kiev, Chernígov, Yitomir, Donetsk, Dnipropetrovsk y Zaporiyia.

"En las regiones de Zaporiyia y Járkov, los vehículos aéreos no tripulados derribados dañaron casas privadas y de varios apartamentos, propiedades y automóviles de los ciudadanos; las víctimas reciben asistencia", ha añadido el Ejército, sin dar por el momento más detalles.