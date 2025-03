(Previa) El Valencia-Alavés y el Las Palmas-Espanyol preceden a una Nochebuena caliente en el descenso

El partido entre Valencia CF y el Deportivo Alavés abrirá la tanda dominical en la jornada 18 de LaLiga EA Sports, última antes de despedir un 2024 caliente en la lucha por la salvación con el duelo UD Las Palmas vs RCD Espanyol, mientras que el CD Leganés vs Villarreal CF y el Real Betis vs Rayo Vallecano calibrarán las aspiraciones europeas de todos.

A las 14.00 horas, en el Estadio de Mestalla rodará el balón para un Valencia colista y que no gana en el campeonato liguero desde el 23 de noviembre. La recta final de año para el club 'che' ha sido traumática con el equipo masculino en zona de descenso, con encuentros aplazados por la trágica DANA y por el habitual descontento de su afición.

No en vano, el Valencia suspendió el pasado jueves su Junta General debido a las protestas de muchos accionistas presentes en Mestalla. Con el dueño Peter Lim como centro de las iras de la afición, la presidenta Layhoon Chan se come el 'marrón' de lidiar con esta crisis de juego, de resultados y de confianza en una entidad ilustre pero en horas bajas.

Sin los lesionados Mouctar Diakhaby, Rafa Mir, Thierry Correia, José Gayà y Giorgi Mamardashvili, el once titular de los 'ches' frente al Alavés será un encaje de bolillos. Su entrenador, Rubén Baraja, cuenta de momento con la confianza de Layhoon Chan y la Junta Directiva, pero cada compromiso que encara suena a 'bola de partido' como en el tenis.

Con 16 puntos, cinco más que el Valencia, llegará el Alavés a esta cita fuera de casa. Con la enfermería vacía y la única baja de Nahuel Tenaglia por acumulación de tarjetas, el cuadro vitoriano querrá salir también de otra mala racha. Los pupilos ahora de Eduardo Coudet, después del adiós de Luis García Plaza, llevan más de mes y medio en barrena.

La última victoria 'babazorra' data del 1 de noviembre, por la mínima ante el Mallorca en la jornada 12, así que puntuar en Mestalla sería un empujón de ánimo de cara a la Navidad. No muy por encima del Alavés en la tabla se ve al Leganés con 18 puntos, los tres últimos cosechados con un sorprendente triunfo por 0-1 en su reciente visita al FC Barcelona.

El rival de los pepineros desde las 18.30 horas será el Villarreal (27 pts.), que acudirá a Butarque sumido igualmente en una crisis. Tres empates y tres derrotas es el bagaje del 'Submarino Amarillo' en sus seis últimos partidos, eliminación incluida en los treintaidosavos de final de la Copa del Rey MAPFRE a manos del Pontevedra.

A la misma hora peninsular, el Estadio de Gran Canaria vivirá otro duelo directo por la permanencia. Si vence Las Palmas, que ahora luce 19 puntos, pondría tierra de por medio respecto a un Espanyol que tiene 15 puntos y lleva sin ganar desde el 30 de noviembre; también los pericos cayeron en treintaidosavos de Copa, en su caso ante el Barbastro.

Por último, a partir de las 21.00 en el Estadio Benito Villamarín, Betis y Rayo medirán sus objetivos para el futuro más inmediato. Ambos equipos transitan la zona media de la clasificación liguera, con 24 puntos los sevillanos y con 21 los vallecanos, y amarrar los tres puntos mejoraría el sabor para la Nochebuena del vencedor.

Sin Rui Silva, Héctor Bellerín, Ricardo Rodriguez, William Carvalho, Marc Roca ni Nobel Mendy por lesión, y sin Ezequiel 'Chimy' Ávila por sanción, el cuadro verdiblanco disputará este encuentro ante un Rayo donde su técnico, Iñigo Pérez, apostará presumiblemente por su once de confianza sin el lesionado Raúl de Tomás y con la duda perenne de qué hacer con James Rodríguez, cuya etapa en Vallecas se ha ensombrecido.

--HORARIOS DEL DOMINGO EN LA JORNADA 18 DE LALIGA EA SPORTS.

Valencia - Alavés. Alberola Rojas (C.C-manchego) 14.00.

Real Madrid - Sevilla. Díaz de Mera Escuderos(C.C-manchego) 16.15.

Las Palmas - Espanyol. Soto Grado (C.Riojano) 18.30.

Leganés - Villarreal. Muñiz Ruíz (C.Gallego) 18.30.

Betis - Rayo Vallecano. García Verdura (C.Catalán) 21.00.