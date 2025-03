Makoke desvela en qué punto está su relación con Terelu Campos

Amigas desde hace años, Terelu Campos y Makoke se habían distanciado en los últimos tiempos, después de que a la ex de Kiko Matamoros no le sentase bien el buen rollo y la complicidad que la hija de María Teresa Campos mostraba con su exmarido tanto en los platós como fuera de ellos, llegando incluso a invitarle a él y no a ella a sus multitudinarias fiestas de cumpleaños.

Sin embargo, las aguas volvían a su cauce con el fallecimiento de la inolvidable presentadora, cuando la madre de Anita Matamoros retomaba el contacto con la tertuliana para darle el pésame y mostrarle su apoyo en un momento tan doloroso para la familia Campos. Pero, ¿en qué quedó su intento de acercamiento?

Como nos ha contado Makoke, todavía no se han visto pero sí han tenido algún que otro contacto. "Cuando fue abuela le mandé un mensaje dándole la enhorabuena, por supuesto, igual que al padre de Alejandra y a Alejandra, pero dijimos de quedar un día a comer con Alejandra y Anita, las cuatro, pero al final no lo hemos hecho. Eso fue cuando falleció Teresa, esa misma semana hablamos de vernos, pero al final pues ya Alejandra se quedó embarazada y al final no nos vimos" desvela, asegurando que es un reencuentro que está "pendiente".

"Hemos seguido el contacto y supongo que ya cuando pase un poquito más de tiempo iremos a ver a Alejandra" comenta incluyendo en la quedada familiar a su hija, que sí está en contacto con la novia de Carlo Costanzia y ha hablado con ella después de convertirse en mamá.

Respecto a cómo pasará las Navidades, Makoke confiesa emocionada que celebrará Nochebuena y Navidad con sus dos hijos y toda su familia en Andalucía, y Nochevieja de nuevo tanto con Anita como con Javier Tudela. Y, por supuesto, con su novio Gonzalo, con el que su relación marcha "viento en popa y a toda vela" como ha dejado claro, a pesar de los rumores de crisis que han surgido en los últimos días por una presunta deslealtad del empresario que nada tiene de cierta como ha zanjado la colaboradora: "Yo no sé quien dice eso pero no". "No le puedo pedir más a la vida" desvela enamorada.

MAKOKE HABLA DEL ACOSO Y DE LOS ABUSOS DE PODER EN CIERTOS SECTORES

Además, Makoke se ha pronunciado sobre los abusos sexuales y de poder que están denunciando cada vez más mujeres. Como relata, "a mí me han tirado los tejos que te da un poco de apuro, pero yo he frenado y he parado y no ha ido a más. Lo mío tampoco hubo mucha insistencia ni tenía una relación laboral con esa persona, ¿sabes? Pero yo creo que eso en el cine, en la televisión y absolutamente en todas las profesiones. O sea que eso es una cosa que siempre ha existido. Afortunadamente cada vez menos y afortunadamente hay mujeres que ahora ya denuncian y entonces a lo mejor el hombre o la mujer que abusa puede tener más respeto, ¿no? Pero yo creo que es una cosa que ha existido siempre. Y creo que si te sientes intimidada y te sientes mal, desde luego hay que denunciar" sentencia.