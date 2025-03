Aurah Ruíz y Maica, nuevas concursantes de 'Gran Hermano Dúo'

Cada día más cerca del esperado estreno de una nueva edición del reality 'Gran Hermano Dúo' que llegará a Telecinco el próximo 2 de enero, vamos conociendo poco a poco la lista definitiva de concursantes que difrutarán de esta nueva experincia. En esta ocasión, ha sido el propio Jorge Javier Vázquez el que ha confirmado dos nuevos nombres de concursantes que se enfrentarán a la convivencia en Guadalix en los primeros días del nuevo año.

Maica, ex concursante de la última edición de 'Gran Hermano' será una de las participantes en esta nueva edición a la que llega cargada con su inseparable 'lejía' debido a su obsesión por la limpieza. Si le preguntan por los ex compañeros con los que no le gustaría coincidir, Maica lo tiene claro: "No tengo problemas con nadie excepto con Rubén y Óscar. Todo es un aprendizaje, cometí el error de que sus críticas me afectasen, ahora que he salido me valoro más y no me volverá a pasar".

Tras ella, Jorge Javier anunciaba el segundo nombre, un rostro muy conocido en los realities de nuestro país. Tan solo unos meses después de haber vivido la aventura de 'Supervivientes', Aurah Ruíz será concursante de 'GH DÚO' donde espera no formar pareja con Ana Herminia: "De las personas que han salido Ana Herminia es una de las que te diría que no me gustaría ser su compañera. Con ella acabé pichi-picha, con Ángel todavía no he discutido". Volviendo a la polémica boda de Ángel Cristo y Ana Herminia, Aurah criticaba de nuevo: "Yo para qué voy a la peluquería de Lorena Morlote si me dejaron el pelo oliendo a churrasco".