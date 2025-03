FINNEAS actuará en el festival NOS Alive de Lisboa el 11 de julio

Lisboa, 19 dic (EFE).- El cantante y productor estadounidense FINNEAS, ganador de 18 premios Grammy y hermano de Billie Eilish, actuará el próximo 11 de julio en el festival NOS Alive de Lisboa, confirmaron este jueves los organizadores.

El multipremiado artista de California (EE.UU.) se subirá al escenario en el segundo día del evento, que se celebrará entre el 10 y el 12 de julio en el Paseo Marítimo de Algés, en el municipio de Oeiras, en el área metropolitana de la capital lusa.

Será la primera vez que el responsable de producir éxitos como 'Bad Guy', 'Happier Than Ever' o 'What Was I Made For?', interpretados por su hermana Billie Eilish, actúe en Portugal.

Como artista en solitario acumula más de 8,5 millones de oyentes mensuales en Spotify gracias a temas como 'Till Forever Falls Apart', 'Let's Fall in Love for The Night' and 'Break My Heart Again', entre otros.

FINNEAS se suma a la nómina de artistas que ya han confirmado su presencia en la decimoséptima edición del festival, y que incluye a Olivia Rodrigo, Barry Can't Swim, Benson Boone, CMAT, Amyl and The Sniffers and Noah Kahan, entre otros. EFE