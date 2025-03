La tenista rumana Simona Halep recibe una invitación para jugar la fase previa del Abierto de Australia

La tenista rumana Simona Halep, exnúmero uno del mundo y ganadora de dos 'Grand Slams', ha recibido una invitación por parte de los organizadores para jugar la fase previa del cuadro individual del Abierto de Australia, primer 'grande' de la temporada que se disputa el próximo mes de enero,

La jugadora de Constanta, de 33 años, fue sancionada cuatro años por dar positivo por dopaje en septiembre de 2023, pero pudo regresar a las pistas el pasado mes de marzo después de que su apelación tuviese éxito y se redujese su castigo a nueve meses.

De todos modos, Halep, campeona de Wimbledon en 2019 y de Roland Garros en 2018, sólo ganó un partido en los cuatros torneos que disputó en 2024 y su actual ranking, el 877, no le permitía entrar en la fase previa del Abierto de Australia, salvo que fuese a través de una 'wild card' de los organizadores.

"La idea de volver a Australia después de tres años es emocionante y estoy muy agradecida al torneo por esta oportunidad. He estado trabajando duro para prepararme para la temporada 2025 y el Abierto de Australia me ha brindado algunos de los mejores momentos de mi carrera, así que no veo la hora de volver a Melbourne y jugar frente a los fans australianos", apuntó Halep en la web de un torneo donde fue finalista en 2018 ante la danesa Caroline Wozniacki.