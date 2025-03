El cohete privado japonés Kairos vuelve a explotar tras el despegue

La firma espacial emergente japonesa Space One ha fracasado de nuevo en el lanzamiento de su primer cohete Kairos al espacio, al hacerlo explotar segundos después del despegue.

Este lanzadopr llevaba cinco satélites cuando se le ordenó autodestruirse poco después de despegar alrededor de las 04.00 UTC desde el puerto espacial Kii, a unos 420 kilómetros al suroeste de Tokio.

El vuelo fue cancelado después de que el control de la misión determinara que el éxito sería difícil, dijo la compañía en un comunicado, cutado por Bloomberg.

El intento inicial de la compañía en marzo terminó en llamas después de que se enviara una señal de autodestrucción a los segundos después de abandonar el suelo.

Space One, fundada en 2018, cuenta con el respaldo de inversores como Canon Electronics Inc., IHI Aerospace Engineering Co. y el contratista inmobiliario Shimizu Corp. y el Banco de Desarrollo de Japón. Los lanzamientos anteriores se retrasaron por la pandemia y la guerra en Ucrania, según el director ejecutivo, Masakazu Toyoda.

Con 18 metros, el Kairos es más bajo que el Epsilon de 24 metros de altura de la agencia espacial japonesa y el H3 de 63 metros de altura, que JAXA lanzó en febrero.

Space One anunció el mes pasado que había firmado acuerdos con clientes, incluida la agencia espacial de Taiwán, para tener satélites en el segundo intento de lanzamiento de Kairos.

Space Port Kii es el primer complejo de lanzamiento del país para misiones comerciales y ofrece a las empresas una alternativa al sitio que utiliza la agencia espacial nacional JAXA en el sur de Japón.