Rusia declara extremista e ilegaliza a la Iglesia de la Cienciología de San Petersburgo

Bellingham: "No hemos empezado bien pero va a ser una buena temporada" Jude Bellingham destaca la situación del Real Madrid, menciona las lesiones y expresa su confianza en revertir el inicio de temporada antes de la final de la Copa Intercontinental en Catar

C. Tangana estrena su primera película: "Nunca he tenido la sensación de que hacía cosas demasiado importantes" C. Tangana presenta 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés', su primera película, y reflexiona sobre su trayectoria artística y el respeto por el flamenco en la cultura musical española