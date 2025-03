Jude Bellingham: "Hay muchos futbolistas en este vestuario que son capitanes y líderes"

El futbolista inglés Jude Bellingham, mediapunta del Real Madrid, ha subrayado este martes que "hay muchos futbolistas" dentro del vestuario merengue "que son capitanes y líderes", en la víspera de disputar la final de la Copa Intercontinental de la FIFA contra el CF Pachuca en el Estadio de Lusail (Catar).

"Creo que en los vestuarios hay muchos líderes y me han elegido hoy para esta rueda de prensa, yo no iría mucho más allá. Creo que hay muchos futbolistas en este vestuario y muchos que son capitanes y líderes. Lo más importante es que todos nos respetamos y podemos delegar responsabilidades porque confiamos plenamente en ellos, y los responsables son los líderes", dijo Bellingham en rueda de prensa.

Así, el centrocampista expresó que es "un placer poder disputar otra final" con el Real Madrid. "Es un partido importantísimo para nosotros por poder ganar otro título y seguir ampliando el palmarés del club a nivel mundial. Es un placer estar aquí, formar parte de esto y espero que podamos ganar otro título", manifestó.

"Es como que damos un paso atrás y luego otro adelante, y eso interrumpía un poco el progreso del equipo. Pero en realidad es una temporada muy larga, con un equipo nuevo, y hemos tenido muchas lesiones. Estamos muy tranquilos sobre lo que podemos conseguir esta temporada, seguro que va a ser una buena temporada, seguro que podemos darle la vuelta a la situación para jugar bien al fútbol y tenemos que demostrarlo desde mañana", añadió sobre el momento del equipo.

A Bellingham le gusta la presión. "Es un privilegio, jugar para uno de los mejores clubes del mundo es el mayor privilegio del mundo, y pues esperar que eso no va a venir acompañado de la presión sería una tontería. Cuando tú apoyas a un equipo y no juega bien, pues claro, hay críticas, hay que aceptarlo como profesional", reconoció.

"Como equipo sabemos normalmente si estamos rindiendo bien o mal, y eso se queda de puertas para adentro, el ruido exterior es algo de esperar, y como digo, siempre que seamos conscientes de cuál es nuestro rendimiento, eso es lo más importante. En cuanto a mi contribución al equipo, es importante que siga aprendiendo y contribuyendo los partidos", afirmó.

Pese a las lesiones, el inglés intentó quitar peso al calendario tan saturado, porque el equipo técnico "está haciendo un muy buen enfoque", en función de las necesidades del equipo. "Lo está gestionando muy bien. Y obviamente los partidos se van acumulando, se está causando mucho cansancio, y eso pasa factura. Llega un punto en el que afecta al rendimiento colectivo e individual", lamentó.

"Si queremos ganar títulos, pues es lo que toca. Hay que disputar muchos partidos. Intentaremos hacerlo lo mejor posible. Sí que tuve un buen descanso durante el verano, pero ahora estamos disputando partidos cada tres días y es lo que hay", agregó.

El centrocampista está cómodo "atacando "más área" y recibiendo "el balón en situaciones peligrosas". "Poder entrar rápido y marcar es algo que me encanta y espero seguir haciéndolo, ayudando al equipo a ganar partidos. En cuanto a nivel colectivo, no hemos empezado muy bien esta temporada, creo que ha habido partidos en los que no hemos alcanzado el nivel requerido", admitió.

Finalmente, Bellingham se mostró a favor de que Vinícius Júnior gane el premio The Best. "Es un placer jugar con él. Evidentemente, ayuda muchísimo al equipo. Nos ayuda a levantar títulos, lo hizo el año pasado y creo que sería muy meritorio. Si se lo lleva, estaría muy contento por él", dijo.

"Parece que juegan muy bien, con intensidad. Además, mañana van a estar muy motivados de cara al partido. Y seguro que será un gran partido y además merecen estar aquí, al igual que nosotros. Así que les tenemos todo el respeto del mundo, humildad y nosotros trataremos de hacer el mejor partido para ganar", concluyó sobre el Pachuca, su rival este miércoles.