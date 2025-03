El Gobierno de Bolivia levanta la prohibición para exportar aceite comestible tras acuerdo

La Paz, 16 dic (EFE).- El Gobierno de Bolivia decidió este lunes levantar la prohibición para exportar aceite comestible dispuesta hace 11 días, tras acordar con las industrias oleaginosas la producción y el abastecimiento interno del producto a un "precio justo".

"El Gobierno nacional levanta la medida de suspensión temporal de exportaciones de aceite mientras se garantice el abastecimiento de aceite comestible a precio justo", dijo a los medios el ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca.

Agregó que la medida de prohibir la exportación, que rigió desde el 5 de diciembre, se podrá aplicar nuevamente si se verifica "el desabastecimiento" del producto en el mercado interno.

La suspensión del veto a las exportaciones se acordó con los dirigentes de la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob) que, según Huanca, también se comprometieron a "continuar garantizando la producción y comercialización de aceite comestible en el mercado interno" y a vender el producto a "precios regulados".

El ministro indicó que la Caniob apoyará para que las industrias oleaginosas aumenten sus ventas de aceite comestible a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), para que esta firma estatal pueda comercializar el producto "en mejores condiciones" en el mercado interno.

Huanca aseguró que el desabastecimiento y consecuente encarecimiento del aceite comestible registrados desde hace unas semanas en el país no habrían ocurrido "si las empresas aceiteras hubieran estado abasteciendo normalmente" el alimento.

Justificó que por eso se dispuso la prohibición de las exportaciones, una medida que "ha sido muy importante" y que, afirmó, permitió normalizar el abastecimiento de aceite comestible y la disminución de precios.

Además de esa prohibición, mencionó otras medidas tomadas por el Ejecutivo, como el control de la venta en los mercados populares y supermercados, y los operativos contra el contrabando de aceite comestible.

La autoridad también detalló que las ventas de las industrias oleaginosas en la primera quincena de diciembre llegaron a 3.498 toneladas y se prevé que en la segunda quincena alcancen las 3.341 toneladas, para un total de 6.861 toneladas este mes, un volumen superior en 66 % frente al distribuido en noviembre.

Mientras que la venta del producto en las tiendas de Emapa pasó de un promedio de 3.000 litros diarios a 5.000 litros, añadió.

Huanca exhortó a la población a no pagar precios elevados por el producto y a "no dejarse llevar por algunas noticias especulativas que solo generan zozobra" y motivan a que haya sobredemanda, y también pidió a los comerciantes de aceite que no lo oculten.

Según el Gobierno, el coste de una botella de 900 mililitros de aceite comestible no debe superar los 13 bolivianos (unos 1,86 dólares) y el del litro "a granel" o vendido sin envase los 11 bolivianos (1,58 dólares).

Este año Bolivia se vio afectada por la escasez y encarecimiento de algunos alimentos, en parte por los conflictos sociales, pero también porque la producción fue afectada por fenómenos climáticos y por el contrabando de estos productos hacia países vecinos donde se venden a mayores precios.

La inflación acumulada entre enero y noviembre alcanzó el 7,26 %, la más alta en la última década, según datos oficiales. EFE