Ajedrecistas "de élite" de cuatro continentes se darán cita en el IV Festival Bambuchess de Villablanca

Más de setenta ajedrecistas "de alto nivel" se darán cita del 26 al 30 de diciembre en Villablanca en el IV Festival de Ajedrez Bambuchess. La localidad acoge por segundo año consecutivo este evento, "en el que participarán jugadores de doce nacionalidades diferentes como EEUU, Mauritania, Hong Kong, Venezuela, Bulgaria, India, Estonia, Ucrania, Inglaterra, Nigeria, Hungría y España, que vienen directamente a jugar este torneo", ha indicado el vicepresidente de la Diputación y alcalde de Villablanca, José Manuel Zamora.

Zamora ha señalado que "serán más de cincuenta personas alojadas en Villablanca que, además de jugar al ajedrez, harán turismo, comerán, y conocerán el municipio y los alrededores", ha indicado la institución provincial en una nota.

El concejal de Cultura, Mario Martín, ha explicado que están "muy orgullosos de la repercusión del torneo", ya que este año se ha superado hasta el momento "en más de 20 jugadores a los jugadores inscritos el año pasado". "Villablanca se conoce por su Festival Internacional de Danzas, por el intercambio de culturas y de conocimientos que se da en esos días, "y esperamos qué con el tiempo, el Bambuchess se convierta en algo similar", ha añadido.

Éste año se han modificado los formatos, teniendo el actual un Magistral, un sub 2400 y un sub 1800. El Magistral se disputará entre los días 26 y 30 de Diciembre, y lo jugarán, entre otros, los hermanos Álvaro y Alejandro Serrano, "fuertes promesas de la Comunidad Andaluza, Supratit Banerjee, sub 10 número 5 del mundo de en su categoría y Enrique Biedma, conocido jugador onubense por ser maestro FIDE y campeón seis veces de Huelva entre otras cosas".

Este Magistral será válido para norma de Maestro Internacional y tiene un Elo medio de jugadores de 2272. Se jugará en sistema Round Robin --todos contra todos-- y en partidas de 90 + 30 sg. Las partidas serán emitidas online en directo y pudiendo llegar a todas las partes del mundo. Entre los días 27 y 29, dos formatos, el festival acogerá un torneo sub 2400, jugando siete rondas a 60+30 y otro sub1800 jugando ocho rondas éste a 30+30: estos dos formatos se realizarán en sistema suizo, en función de las partidas ganadas.

En ellos hay varios participantes de Huelva y Provincia, "donde tenemos una cantera emergente de gran nivel y potencial, por ejemplo Álvaro Santos que es sub 8 y es número 26 del mundo en su categoría".

Por último, el día 29 por la tarde se celebrará el II Open de Navidad de partidas rápidas, donde se disputarán siete rondas de partidas de 8+3. Martín ha animado a la ciudadanía "a que se acerquen a Villablanca durante estos días, ya sea para jugar o para poder disfrutar del ajedrez en esos días".

Para el jugador seis veces campeón de Huelva Enrique Biedma, este festival "es una oportunidad muy buena para promover el ajedrez en un pueblo como Villabanca, que pese a ser pequeño tiene la capacidad de organizar el que hoy por hoy es el torneo de ajedrez más fuerte de la provincia de Huelva".

El director del centro Ethos, David Núñez, que trabaja para la inclusión de personas con diversidad funcional --también jugador del torneo y miembro de la escuela Bambuchess--, ha subrayado que el ajedrez es una herramienta "muy valiosa" para "potenciar las habilidades cognitivas y funciones ejecutivas de personas con diversidades funcionales como TEADH, parálisis cerebral, espina bífida síndrome de Down, etcétera".

En este sentido, asegura que "además de lo que el ajedrez aporta a la sociedad como deporte, contribuye al desarrollo cognitivo, social y de comunicación de estas personas".