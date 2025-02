Reconocimiento postmortem al padre Marcelo Pérez se vuelve reclamo por justicia en México

San Cristóbal de Las Casas (México), 11 dic (EFE).- La entrega de la medalla postmortem ‘Fray Bartolomé de Las Casas’ al sacerdote tzotzil Marcelo Pérez Pérez, se convirtió este miércoles en un reclamo de justicia y de paz ante el clima de violencia que acontece en Chiapas y todo México.

Durante el reconocimiento, orquestado por el ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas Violando, en el sureño estado mexicano de Chiapas, Romeo Pérez Pérez, hermano del sacerdote, acompañando de su padre Miguel Pérez, expresó el sentir de su familia y de los pobladores locales respecto de la inseguridad que acotecen todos los días y la falta de acción por las instituciones gubernamentales en Chiapas.

“Nosotros como familia estamos indignados porque no vemos resultados, no hay justicia, no hay paz, y no solamente lo digo por (la muerte) de mi hermano, sino que lo digo por todo Chiapas”, pronunció al interrumpir la ceremonia, violando el protocolo oficial Pérez Pérez.

El indígena tzotzil también criticó el trato hacia las comunidades originarias en el sur de México ante los cientos de civiles, autoridades estatales y municipales que se dieron cita en el teatro ‘Hernandos Domínguez’ parala entrega del galardón postmortem al sacerdote asesinado el pasado 20 de octubre.

“Como indígenas somos pisoteados. No somos tomadas en cuenta por el simple hecho de ser indígenas, hay un clasismo y hay un racismo, se dice claro porque es la realidad, es triste ver que aquí en Chiapas estamos viviendo en momentos difíciles, el pueblo está destrozado, no solamente mi familia. No hay oídos de parte del gobierno”, reclamó el hermano del sacerdote difunto.

Además, recordó las últimas palabras del padre Marcelo, el cual llamaba al Gobierno de México y al estado de Chiapas a tomar enserio la problemática que afrontan los pueblos, costándole la vida.

“Él dijo claramente y está en los videos, de que por favor, que el Gobierno tome en serio (…) ¿Qué fue lo que hizo el Gobierno? cerró los oídos, ignorado esa palabra, ¿no vale esa palabra? es triste ver esto”, lamentó.

También detalló que hay otras familias sufriendo, por muertes en otras localidades chiapanecas como la Pantelo, con más de 200 muertos, entre otros desplazados.

“Hay muchas cosas que hay aquí en Chiapas, simplemente no hay autoridad para eso”, añadió.

El reconocimiento y entrega de la medalla ‘Fray Bartolomé de Las Casas’ se llevó a cabo bajo una convocatoria del gobierno local y propuesta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para reconocer al sacerdote indígena Marcelo Pérez.

Entre aplausos y consignas de “viva el padre Marcelo” y “justicia para el padre Marcelo”, la autoridad municipal entregó el medallón a Miguel Pérez, padre de Marcelo Pérez Pérez, defensor de derechos humanos, con una trayectoria de 33 años interrumpidos dedicados a la fe y defensor de la paz.

Durante su participación el obispo de San Cristóbal, Rodrigo Aguilar Martínez, expresó que el padre Marcelo fue un incansable defensor de los derechos humanos de cuanta persona estuviera en dificultad, especialmente de los pueblos indígenas de Chiapas.

Señaló que el sacerdote “reconocía que su vida valía menos que la paz con verdad y justicia.

También recordó que se le inculpó injustamente por la Fiscalía de Justicia de Chiapas e incluso giró una orden de aprehensión en su contra y de otros 12 indígenas en julio de 2022.

Aguilar Martínez afirmó que “en la diócesis de San Cristóbal vemos un contrasentido de esta medalla existiendo estos hechos”.

“Pedimos que se llegue a fondo sobre los autores materiales e intelectuales del asesinato del padre Marcelo y que los dos detenidos sean liberados”, concluyó. EFE

