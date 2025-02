Vitaldent ofrece atención odontológica a domicilio para personas dependientes o con problemas de movilidad

Nelson Évora, expareja de Ana Peleteiro: “La persona señalada en esa historia no soy yo” Nelson Évora se defiende ante las acusaciones de Ana Peleteiro y aclara que no es la persona señalada en su denuncia de agresiones sexuales y maltrato psicológico

Zalando comprará por unos 1.100 millones a su rival alemán About You Zalando lanza una oferta para adquirir About You, valorando la transacción en más de 1.100 millones de euros, con un compromiso de los principales accionistas y perspectivas de sinergias significativas