Elena Valderrábano (Telefónica), nominada en los CSO Awards Europe 2025

La directora Global de Sostenibilidad (ESG) de Telefónica, Elena Valderrábano, se encuentra entre los 20 nominados a la II edición de los CSO Awards Europe 2025, impulsado por Futur/io Institute, según ha informado la compañía, que ha destacado que Valderrábano es la única representante española que figura entre los finalistas.

Los premiados se darán a conocer durante la Semana del Foro Económico Mundial, en la ceremonia de gala de los Premios Futur/io CSO, que tendrá lugar el 20 de enero en Davos (Suiza).

Los 20 primeros nominados se han extraído de la lista Top100 CSOs of Europe, que incluye a las principales empresas de Europa. El listado de finalistas se definió utilizando un modelo de cuatro cuadrantes, desarrollado por Futur/io y su socio científico, el Leonardo Centre on Business for Society del Imperial College Business School, que tiene en cuenta la madurez de los comportamientos corporativos, el desempeño normativo en materia de criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y el impacto medioambiental y humano.

El jurado, que elegirá a los tres premiados de entre los 20 nominados, está compuesto por reputados líderes en materia de sostenibilidad, como Sandrine Dixson-Declève, copresidenta del Club de Roma; John Elkington, autoridad mundial sobre desarrollo sostenible y conocido como 'el padrino de la sostenibilidad'; o Claudia Malley, presidenta y directora general de Economist Impact, entre otros.

Futur/io Institute es una organización pionera dedicada a fomentar e inspirar el liderazgo en innovación sostenible y a crear la red de organizaciones de la sociedad civil con mayor impacto a escala mundial. La edición norteamericana de los CSO Awards ha celebrado su primera edición durante la Semana del Clima de Nueva York 2024.