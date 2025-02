Directivos uruguayos del Cruz Azul, involucrados en la agresión a un periodista en México

México, 9 dic (EFE).- Los directivos uruguayos del Cruz Azul, Iván Alonso y Mathías Cardacio, fueron acusados de agredir física y verbalmente al periodista Edgar Malagón, quien cubría el partido de vuelta de las semifinales entre los celestes y el América del torneo Apertura 2024 del fútbol mexicano.

“Estaba esperando para entrar a la rueda de prensa y no nos dejaban pasar porque los jugadores y directivos del Cruz Azul estaban reclamándole a los árbitros. Traigo el teléfono para grabar el ambiente y antes de entrar a la sala de prensa me encuentro a Alonso, Cardacio y a la seguridad, me empiezan a jalonear, empujar y cobardemente me pegan en la costilla y espalda”, relató el reportero.

Según el comunicador del portal Mediotiempo, el enojo de Alonso, director deportivo del equipo, y de Cardacio, director de fútbol de la institución, fue porque Malagón grabó en vídeo cómo le reclamaron al árbitro Adonaí Escobedo por marcar un penalti de último minuto con el que el bicampeón América firmó su pase a la final al imponerse 3-4 al Cruz Azul en la semis el domingo pasado.

El periodista se encontraba en el túnel que conduce a la sala de conferencias del Estadio Ciudad de los Deportes, en donde no está prohibido que los medios de comunicación graben.

De hecho, no es común que futbolistas y parte del personal de los equipos se encuentren ahí. La diferencia con esta ocasión fue que estaban reclamando de forma agresiva al cuerpo arbitral.

Tanto Alonso como Cardacio le dijeron a la prensa presente, antes de la agresión a Malagón, que le cuestionaran a los jueces por sancionar el penalti que el uruguayo Rodrigo Aguirre convirtió al minuto 90+4 y que significó el pase a la final para las Águilas.

“No podría decir quién me golpeó, pero me rodearon Cardaccio, Iván Alonso, personal de seguridad y jugadores, no me di cuenta quién me golpeó”, añadió el reportero.

Edgar fue escoltado a la salida del Ciudad de los Deportes por policías, uno de los cuales lo volvió a golpear y amenazó al decirle “mañana no amaneces”.

Por esta situación, el informador acudió a interponer una denuncia ante las autoridades.

No es la primera agresión documentada que sufre la prensa que cubre el fútbol mexicano este año, en octubre pasado Roberto Alvarado, de las Chivas del Guadalajara, lanzó un artefacto explosivo a la sala de prensa, en donde representantes de los medios esperaban para el inicio de una conferencia.

Aquella ocasión, ni la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), ni la liga local o el Guadalajara informaron de algún castigo al jugador, a pesar de que hubo dos personas lesionadas.

Ahora, tampoco el Cruz Azul, la FMF o el campeonato local han emitido alguna nota de prensa o comunicación de algún castigo o medida que se tomará por la agresión a Malagón. EFE