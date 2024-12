Kylian Mbappé: "Nos estamos preparando para lo importante"

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé destacó el "cariño" que siente desde el primer día en la capital española y apuntó que se están "preparando para lo importante" tras un inicio de campaña irregular pero en la pomada, mientras que repasó su cariño al PSG y su fidelidad a la selección francesa.

"La afición te da cariño aunque no hayas jugado ni un minuto con la camiseta. En Madrid la gente está contigo, te apoya, es una cultura muy española, muy cariñosa, muy en contacto con la gente, en compartir. En París te aman hasta la muerte, pero primero demuestra que debemos amarte", afirmó este domingo en una entrevista al programa Clique, emitido por Canal+.

Mbappé confesó que el inicio de temporada no es del todo convincente pero recordó que lo importante está por venir. "De momento no es el mejor comienzo de temporada, ni colectiva ni individualmente, pero estamos en la lucha por todos los trofeos y nos estamos preparando para los momentos importantes que contarán. Ya hemos ganado un trofeo, la Supercopa de Europa, tenemos una final para ganar un segundo en tres meses", afirmó.

Por otro lado, el ariete galo se refirió a su salida convulsa del Paris Saint-Germain y mostró su cariño hacia el equipo que dirige Luis Enrique. "Estuve siete años y disfruté los siete, sin importar lo que pasó al final. Es un lugar donde las cosas son intensas tanto en lo bueno como en lo malo. Quizá el error que cometí el año pasado fue confundirlo todo. Con la cabeza despejada, es más fácil darse cuenta de esto", apuntó.

"Sigo viendo todos los partidos y le deseo lo mejor al PSG. Quiero ganar la Liga de Campeones con el Madrid pero espero que algún día la gane el PSG porque la afición y la gente que sufre a diario merecen un poco de felicidad", añadió.

Además, el ariete galo explicó sus últimas ausencias con su selección. "Mi amor no ha cambiado. En septiembre hablé con el entrenador y le pedí no ir, acababa de llegar a Madrid. Mentalmente, no estaba en un estado de ánimo en el que estuviera al 100%. En octubre me lesioné y en noviembre es una decisión del entrenador. Quería ir pero no sé por qué no fui. Me centro en el Real Madrid pero nunca he abandonado a la selección de Francia", afirmó.

Por otro lado, Mbappé fue preguntado por el asunto de Estocolmo, su viaje y su nombre en los medios del país en medio de una investigación de agresión sexual. "No me lo esperaba en absoluto. Me sorprendió. No recibí nada, ninguna citación, nada. No me preocupa. Es sólo un malentendido. Nunca me sentí preocupado aunque hubo mucho ruido. No tengo idea de quién es (la denunciante)", zanjó.