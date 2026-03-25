Rusia: EE.UU. nunca ha dejado de compartir datos de inteligencia con Kiev

Moscú, 25 mar (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Rusia aseguró hoy que Estados Unidos nunca atendió la petición de dejar de compartir datos de inteligencia con Ucrania para atacar objetivos en territorio ruso, entre denuncias de que Moscú estaría proporcionando información similar a Irán.

"En el marco de los contactos disponibles transmitimos de manera regular a los representantes americanos señales sobre la inadmisibilidad de entregar al régimen de Kiev datos de inteligencia", señaló María Zajárova, portavoz rusa de Exteriores, en una rueda de prensa transmitida por la televisión pública rusa.

Zajárova indicó que el Ejército ucraniano utiliza esta información "para llevar a cabo ataques de largo alcance con armas suministradas por los países de Occidente contra territorio ruso y, claro está, objetivos civiles".

"Nos vemos obligados a constatar que en respuesta a nuestras protestas la parte americana, como norma, da respuestas vagas o simplemente guarda silencio. Por ello, abordamos periódicamente el tema", concluyó.

A principios de marzo corrió el rumor de que Rusia proporciona información de inteligencia sobre la ubicación de fuerzas estadounidenses a Irán, lo que le habría permitido lanzar ataques precisos contra sus agresores.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, restó primero importancia a los rumores, pero después admitió que Moscú está ayudando "un poco" a Teherán.

Poco después, el enviado del mandatario estadounidense para las negociaciones con Rusia, Steve Witkoff, alegó a la prensa que la parte rusa le había comunicado que no era cierto que compartiese información semejante con Teherán.

A su vez, el Kremlin desmintió supuestas negociaciones con Washington para cesar al unísono el intercambio de información de inteligencia con Ucrania e Irán.

El pasado lunes el presidente ucraniano, Voldímir Zelenski, aseveró que su inteligencia militar (GUR) tiene "pruebas irrefutables de que los rusos continúan suministrando información de inteligencia al régimen iraní".

Zelenski también aseguró tener información de que Rusia está asistiendo a los iraníes en la fabricación de drones que han sido utilizados contra terceros países en el marco de sus bombardeos. EFE