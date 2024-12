Blanca Romero se pronuncia sobre la retirada de los ruedos de Cayetano Rivera

A tres semanas de vivir uno de los momentos más especiales de su vida como presentadora de las Campanadas en Mediaset junto a Ion Aramendi, Blanca Romero no se ha perdido la gala en la que Alejandro Sanz ha sido nombrado 'Hombre del Año 2024' por la revista Vanity Fair.

Una cita muy especial en la que la modelo nos ha hablado ilusionada de uno de sus grandes retos profesionales, confesando que "estoy muy ilusionada y creo que van a ser las Campanadas más especiales. Al sol, en Lanzarote, rodeada de mar... Es un planazo. Y además con mis hijos, un fin de fiesta muy guay".

Competirá directamente contra Cristina Pedroche -que presentará el especial de Antena 3 como lleva haciendo los últimos 10 años-, pero Blanca deja claro que no hay ningún tipo de rivalidad, sobre todo porque como reconoce, todavía no tiene pensado el look con el que intentará sorprender a la audiencia: "Siempre fui una gran defensora de Cristina y todavía no lo tengo claro, ando con ideas muy dispares, no sé cuál. Yo soy muy imprevisible, tan pronto quiero ser princesa como quiero ser... no sé. Es como, soy tan imprevisible que tendrán que afinar un poco y decir, bueno, hay que decidir, pero todavía tengo ideas, no tengo nada claro" admite.

Hace unos días, su exmarido Cayetano Rivera anunciaba que en 2025 se retirará de los ruedos coincidiendo con su 20º aniversario de alternativa. Una noticia sobre la que se ha pronunciado la asturiana con sinceridad. "Mira, si ya no arriesga más me parece fenomenal, porque oye, así ya, qué necesidad de arriesgar la vida, ¿no? Así ya está protegido. Para un familiar es duro. Lo pasas mal en los partidos, imagínate. Todo tiene su época y luego entran épocas distintas, nos hacemos mayores y me parece un cambio de registro muy bonito e interesante" confiesa.

Mientras el torero está enamoradísimo de la portuguesa María Cerqueira -con la que pronto celebrará su segundo aniversario de relación- Blanca disfruta de su soltería y, como desvela, encontrar el amor no es algo que se plantee en 2025: "No, todavía no, este año no, no, por favor, todavía no, quizá para el siguiente, este no, no, pediría otra cosa".

Y, para nuestra sorpresa, la modelo ha aplaudido las declaraciones de Terelu Campos confesando que lleva 9 años sin acostarse con un hombre y, asegurando que le parece "maravilloso porque cuando más libre eres es sin un hombre", ha revelado que ella "va camino" de superar el récord de la hija de María Teresa Campos.