La FEB nombrará una CEO para "trabajar exclusivamente en la profesionalización" de la Liga Femenina

La presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar, indicó este miércoles el próximo nombramiento de una CEO para "trabajar exclusivamente en la profesionalización" de la Liga Femenina Endesa y también reclamó "espacio" para que los jóvenes talentos "se puedan desarrollar".

Durante su participación en los Desayunos Deportivos de Europa Press, patrocinados por Loterías y Apuestas del Estado, Joma, Mondo y Vithas, la dirigente reconoció como "un punto importante" la puesta en marcha del Convenio Colectivo para "la profesionalización de la Liga Femenina Endesa" y la concesión por parte del CSD de una subvención de un millón de euros para "mejorar infraestructuras".

"Vamos a seguir invirtiendo con recursos propios y pronto nombraremos a una CEO que trabajará exclusivamente para dar pasos para la profesionalización de una liga que es la mejor de Europa. Vamos por buen camino", manifestó Aguilar sobre este nombramiento dentro de la estructura federativa.

La exjugadora calificó de "magnífica" la relación con el Consejo Superior de Deportes (CSD), donde su presidente José Manuel Rodríguez Uribes les da "un respaldo importante", el Comité Olímpico Español (COE) y la acb, con cuyo presidente, Antonio Martín, no están "a veces de acuerdo", pero con quien intentan "sacar líneas conjuntas".

Sobre el calendario, no escondió que la situación "está lejos de ser la ideal, sobre todo para los grandes actores que son los jugadores" y que es "un problema que perdura en el tiempo y con un impacto negativo". "No es fácil de llegar a una solución y abogamos porque se llegue a un acuerdo con los máximos intereses para todas las partes. Nuestro papel es bastante tangencial porque no somos parte de la mesa donde se negocia, pero este calendario es una locura y es normal que los jugadores se quejen porque son muchos partidos", subrayó.

Sí va "en la misma línea" con Antonio Martín en la protección del jugador español. "Nos gustaría que hubiese más en nuestras competiciones, pero hay normas que son restrictivas. En acb hay cuatro cupos obligatorios y nosotros en nuestras normas también. En nuestras competiciones el 46,5 por ciento de Primera FEB son de formación, el 41 por ciento 41 españoles, mientras que en Segunda FEB, el 65 por ciento de formación son españoles", detalló.

"No está mal, pero no son suficientes. Tiene que haber espacio donde los jóvenes se puedan desarrollar para estar en la acb y en las selecciones absolutas, pero no vamos a desfallecer. Estamos en sintonía y en una línea de trabajo conjunta con la acb", concluyó Aguilar.