La Comisión Electoral retrasa la proclamación de candidatos a RFEF por defectos en avales

Madrid, 4 dic (EFE).- La Comisión Electoral de la Federación Española de Fútbol (RFEF) ha retrasado la proclamación de candidatos a la presidencia y ha otorgado un plazo hasta las 20.00 horas de este miércoles para que se subsanen defectos en los avales presentados por estos.

Dichos defectos se refieren a los avales entregados a los distintos candidatos por los clubes Mallorca, Villarreal, Huetor Tajar, Sporting Club Huelva y Collerense, por cinco asambleistas y por las federaciones territoriales de Islas Baleares, Andalucía y Navarra.

Según la Comisión Electoral la firma digital presentada en todos ellos no cumple con lo establecido en el artículo 38.3 del reglamento electoral, que indica que "en el caso de los documentos electrónicos, su autenticidad podrá ser acreditada mediante la firma digital con cualquiera de los certificados expedidos por una autoridad de certificación, así como los procedimientos de verificación digital habitualmente reconocidos en el tráfico jurídico".

También en las candidaturas presentadas a miembros de la Comisión Delegada la Comisión Electoral ha concedido un plazo hasta las 20.00 horas de hoy para subsanar los defectos detectados en la firma electoral de las candidaturas de la jugadora Patri Guijarro y del club Villarrubia.

Los presidentes de las territoriales de Galicia, Rafael Louzán, Valencia, Salvador Gomar, y Extremadura, Sergio Menchán, entregaron ayer los avales requeridos para ser proclamados candidatos, trámite que la Comisión Electoral debía realizar en la fecha de hoy según el calendario electoral.

El economista Juanma Morales, que fue el único que hizo una presentación de su proyecto, confirmó anoche que no había conseguido los avales necesarios para optar al cargo, con un equipo del que formaron parte los ex futbolistas David Silva, Luis Milla, Virginia Torrecilla, Amanda Sampedro y Julio García Mera, junto al ex árbitro José María García-Aranda.

Las elecciones a presidente y miembros de la Comisión Delegada están previstas el 16 de este mes de diciembre y los candidatos que se hayan presentado habrán tenido que aportar para ser proclamados oficialmente como tales al menos 21 avales de los 142 miembros de la Asamblea General, que será la que votará.

Gomar (Valencia, 1965), cuya candidatura fue la más inesperada en la jornada de ayer con 26 avales, es presidente de la Federación de Valencia (FFCV) desde 2018 y antes fue su secretario general durante tres años. Además, es abogado y gestor de entidades deportivas.

Rafael Louzán, presidente de la Federación Gallega desde 2014 y expresidente del PP en Pontevedra y de la Diputación, tiene recurrida una condena de siete años de inhabilitación para empleo o cargo público, por un delito de prevaricación al conceder una subvención de 86.311 euros a una empresa para obras de mejora en el campo de fútbol de Moraña, cuando ya estaban realizadas mayoritariamente.

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite su recurso de casación presentado hace dos años contra esta sanción y lo estudiará el 5 de febrero.

Nacido en Pontevedra el 21 de noviembre de 1967, es miembro de la junta directiva de la RFEF en esta etapa desde diciembre de 2019. Su candidatura presentó 55 avales.

Sergio Merchán Guay (Almendralejo, 1983) preside la Federación Extremeña desde que en junio de este año, en representación del CP Almendralejo, fue el único candidato a relevar a Pedro Rocha, ex máximo dirigente de la RFEF, que no ha podido concurrir a los comicios por estar inhabilitado por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) por extralimitarse de sus funciones cuando presidía la comisión gestora federativa.

Merchán ostentaba hasta hace unos meses el cargo de secretario general de la Federación Extremeña de Fútbol, puesto al que accedió en 2016 tras recibir la confianza de Rocha. EFE