'Sayonara', disco del puertorriqueño Álvaro Díaz, el mejor en español por Rolling Stone

San Juan, 3 dic (EFE).- 'Sayonara', uno de varios discos del artista urbano puertorriqueño Álvaro Díaz, ha sido considerado número 1 en la lista de Grandes Álbumes en español de 2024 por la revista Rolling Stone en español.

Así lo resaltaron este martes los representantes de Díaz en un comunicado de prensa, en el que mencionan además que 'Sayonara' se ubicó también en el puesto 16 de la lista de 'The Best 100 Albums of 2024 de Rolling Stone'.

De acuerdo con la revista especializada, Díaz creó en 'Sayonara' "uno de los álbumes urbanos más grandes de todos los tiempos".

"'Sayonara' es un triunfo para la alternatividad y una guía para el futuro del género que atraviesa niveles de genialidad y romanticismo en exceso", agrega la opinión de Rolling Stone.

El reconocimiento de la revista especializada se suma este año a sus dos nominaciones al Latin Grammy 2024 como Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Interpretación de Reggaetón por 'BYAK'.

La producción, igualmente, logró una certificación de oro por la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos y más de 800 millones de reproducciones globales.

Díaz, a su vez, llevó su gira 'Sayonara Tour' a ocho ciudades de México, donde ofreció los conciertos más grandes de su carrera, incluyendo dos presentaciones en el Auditorio Nacional ante más de 25.000 espectadores.

También dejó su huella en algunos de los festivales más importantes de la música latina, como Sueños Fest (Chicago), BoomBastic, Holika y Reggaeton Beach (España), Baja Beach Fest, Tecate Pa'l Norte y Ceremonia (México) y Solar Fest (Colombia).

Además, sumó seis ciudades en Estados Unidos, con varias presentaciones completamente vendidas.

El artista boricua también se distingue por su línea de calzado deportivo y ropa en colaboración con Dexter The Creator y Espolón Tequila, además de haber sido modelo en la semana de la moda en Milán, Italia. EFE