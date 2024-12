Presidencia de Perú rechaza que Boluarte esté vinculada a cuestionado programa social

Lima, 1 dic (EFE).- La Presidencia de Perú rechazó este domingo que la mandataria Dina Boluarte esté vinculada a las denuncias por presunta corrupción presentadas contra el programa de alimentación escolar 'Qali Warma', tras la emisión de un nuevo reportaje sobre este caso que ya es investigado por la Fiscalía.

El comunicado de la Presidencia señaló que la empresa Frigoinca, una de las cuestionadas proveedoras de alimentos para 'Qali Warma', no ha tenido ninguna relación contractual con ese programa social cuando Boluarte fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social (2021-2022).

"Recién durante el año 2024, a través de consorcios, ha sido proveedor del mencionado programa", indicó la fuente oficial.

Agregó que los proveedores del programa adquieren productos alimentarios que ofrecen en el mercado directamente los fabricantes, mediante contratos privados, en los cuales no interviene 'Qali Warma'.

En tal sentido, rechazó "de manera categórica, cualquier insinuación" que pretenda vincular a Boluarte con algún proceso de adquisición realizado por ese programa de alimentación escolar.

El programa dominical Punto Final, del canal Latina, informó este domingo que el actual vocero presidencial y exdirector de 'Qali Warma', Freddy Hinojosa, ha sido notificado como investigado en la pesquisa iniciada por la Fiscalía por los presuntos pagos recibidos por funcionarios para contratar a Frigoinca como uno de los proveedores.

El espacio periodístico añadió que Frigoinca creció como empresa durante la gestión de Hinojosa como director del programa social, mientras Boluarte era ministra, a raíz de los sobornos para asegurarse contratos millonarios con el Estado.

El pasado viernes, el Gobierno anunció que implementará desde 2025 un nuevo programa de alimentación en las escuelas estatales del país en reemplazo del actual 'Qali Warma', tras las denuncias presentadas en las últimas semanas que motivaron una moción de censura contra el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, aunque ésta finalmente fue rechazada en el Congreso.

La Procuraduría General de Perú, ente que representa jurídicamente la defensa del Estado, pidió el 18 de noviembre a la Fiscalía que abra una investigación tras la denuncia del hallazgo de hongos en conservas de pollo que entregaba 'Qali Warma' en la región sureña de Ayacucho.

Días antes, el mismo organismo había pedido a la Fiscalía que amplíe una investigación abierta luego de que un reportaje televisivo denunciara que la empresa Frigoinca entregó conservas de carne de caballo en lugar de carne de res para que sean distribuidas por 'Qali Warma' a escolares de zonas remotas del país.

Posteriormente, el programa periodístico Punto Final, de la cadena local Latina, informó que Frigoinca donó lotes de conservas 'Don Simón', distribuidas por 'Qali Warma', a refugios para perros en la región norteña de Chiclayo, con la advertencia de que no eran aptos para el consumo humano.

Dio cuenta, además, del descubrimiento de una presunta red de corrupción de funcionarios que llevó a la destitución de 22 miembros de 'Qali Warma' y de la Dirección General de Sanidad e Inocuidad Alimentaria (Digesa).

A su turno, el programa periodístico Cuarto Poder, de la cadena América Televisión, reportó que existen documentos oficiales que denuncian la distribución de conservas en mal estado y posibles actos de corrupción en 'Qali Warma'.

Tras la difusión de los reportajes, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) negó "enfáticamente" que 'Qali Warma' "distribuya alimentos dirigidos para el consumo animal" e informó que se ordenó "la no distribución, no liberación y no consumo, así como el reemplazo de todos los productos" de Frigoinca a nivel nacional. EFE