Arranca el Festival de Marrakech con estrellas como Sean Penn, Tim Burton y Alfonso Cuarón

Rabat, 28 nov (EFE).- La 21 edición del Festival Internacional de Cine de Marrakech, que empieza mañana viernes en la ciudad marroquí centrado en los nuevos talentos del cine, acoge este año homenajes y conversaciones con directores y actores como los estadounidenses Tim Burton, Patricia Arquette y Sean Penn, del canadiense David Cronenberg o del mexicano Alfonso Cuarón.

Del 29 de noviembre al 7 de diciembre la alfombra roja de la ciudad ocre verá desfilar también al director italiano Luca Guadagnino -presidente del jurado-, al realizador argentino Santiago Mitre o a los directores brasileño y canadiense, Walter Salles y Justin Kuzel.

Será precisamente la última película del director canadiense la que se proyecte en su presencia tras la gala que este viernes dará el pistoletazo de salida al festival, en el que 14 películas de nuevos directores, y de países tan dispares como Japón, Palestina, Egipto, Myanmar, Argentina o Polonia, se disputarán la Estrella de Oro.

En esta cita con el séptimo arte se rendirá un homenaje al actor y director estadounidense Sean Penn el sábado 30, otro al director canadiense David Cronenberg el lunes 2, y un tercero a la actriz marroquí Naima Elmcherqui el martes 3.

Otro de los puntos fuertes serán las conversaciones que los actores y directores mantendrán con el público, donde los aficionados al cine podrán dirigir sus preguntas a Cronenger, Kurzel, Burton, Cuarón y Salles.

Durante los ocho día de festival se proyectarán 70 películas de 32 países divididas en varias secciones, entre ellas la oficial, la de gala, las especiales o el cine panorama marroquí.

La competición oficial tiene como objetivo revelar nuevos talentos del cine mundial y en ella compiten 14 primeras y segundas películas de directores noveles.

En la anterior edición, cuyo jurado lo presidía la actriz estadounidense Jessica Chastain, la película "The mother of all lies" (La madre de todas las mentiras) de Asmae El Moudir se llevó la Estrella de Oro, y fue así la primera película marroquí en la historia del festival en ganar este premio. EFE