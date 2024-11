JPMorgan busca acuerdos para cerrar termoeléctricas a carbón

(Bloomberg) -- JPMorgan Chase & Co. está buscando activamente acuerdos para financiar el cierre anticipado de centrales eléctricas a carbón, sumándose así a una lista de bancos mundiales que se están replanteando su forma de gestionar el combustible fósil más sucio del mundo.

Andre Abadie, director gerente del centro para la transición energética de JPMorgan, declaró a Bloomberg: “No cabe duda de que nos entusiasma”. El banco está estudiando varios proyectos viables.

El carbón, la fuente de energía más contaminante del mundo, sigue siendo popular entre las economías en desarrollo que luchan por suministrar calefacción y electricidad a su creciente población. Según la Agencia Internacional de la Energía, el carbón genera el 36% de la electricidad mundial, más que ningún otro combustible.

Inicia tu día bien informado con el boletín #CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

Si el actual parque de carbón sigue funcionando como hasta ahora, eso por sí solo haría que el mundo superara el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5 ºC. Mientras tanto, menos del 23% de las mayores instituciones financieras del mundo restringen la financiación a los proyectos a carbón.

“Si no se resuelve este problema del carbón, no tenemos ninguna posibilidad de alcanzar objetivos climáticos significativos”, afirmó Fatih Birol, director ejecutivo de la AIE, en la cumbre climática COP29 celebrada en Bakú, capital de Azerbaiyán.

En este contexto, crecen los esfuerzos por proporcionar la financiación necesaria para ayudar a los sistemas energéticos a abandonar los combustibles fósiles. Sin embargo, el cierre anticipado de las centrales a carbón es complejo y costoso, sobre todo en las economías emergentes.

Las centrales a carbón suelen ser relativamente recientes en las infraestructuras energéticas de los países en desarrollo, lo que significa que aún les queda una larga vida útil. Hacer económicamente viable que esos productores acorten el funcionamiento de sus centrales está transformando las estrategias de financiación.

Pero asumir este tipo de proyectos exige que los bancos recalibren sus políticas de cero neto, y JPMorgan ha tenido que ajustar sus políticas climáticas para incorporar la financiación del cierre anticipado de las centrales a carbón, señaló Abadie.

Otros bancos que han tomado medidas similares son HSBC Holdings Plc y Standard Chartered Plc. “Alguien tiene que pagar” para cerrar las centrales a carbón “porque alguien pagó para ponerlas en marcha”, dijo Marisa Drew, directora de sostenibilidad de StanChart, en la cumbre COP29. Al igual que JPMorgan, StanChart ha ajustado sus políticas climáticas para incorporar la problemática del carbón.

Pero los bancos que asumen este tipo de proyectos dicen que al principio observarán un aumento de su huella de carbono, como reflejo de las elevadas emisiones de las centrales a carbón. Por ello, JPMorgan es uno de los bancos que abogan por un replanteamiento del modo en que el sector financiero contabiliza sus llamadas emisiones financiadas.

“Si te expones a este activo, aumentarán las emisiones que estás financiando”, dijo Abadie. “Tenemos que alejarnos de eso”.

Traducción editada por Paulina Steffens.

Nota original: JPMorgan Pursues Deals to Fund Shutdown of Coal-Fired Power (1)

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Bloomberg en español está en LinkedIn Bloomberg en Español en YouTube Síganos en X en @BBGenEspanol Conozca nuestro canal de WhatsApp Y también TikTok @bloombergenespanol

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.